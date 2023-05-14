Что такое полевая кухня и что готовят?

В случае необходимости предоставления горячего питания большому количеству людей в отсутствие столовой (или хотя бы бараков, выполняющих её функции) используют полевую кухню. Ошибочно полагать, что полевая кухня используется исключительно в армии. Речь идёт фактически о печи, которая установлена на подвижную (мобильную) платформу. Существуют различные варианты исполнения полевой кухни. Стандартом принята модель, у которой объём котлов составляет 125 литров.

Аренда полевой кухни от «Edet-catering» позволит накормить досыта около 200 человек. Горячая пища необходима для сохранения высокой продуктивности работников. Полевые кухни используются для обеспечения сбалансированного, комплексного питания работникам строительных площадок, работникам сельского хозяйства и т.д. В том числе полевые кухни задействуются на праздничных гуляниях – например, на 9 мая.

Особенности устройства полевой кухни

Конструктив кухни состоит из двух котлов – один наполняется питьевой водой, а во втором – непосредственно приготавливается пища.

Среди важных особенностей полевой кухни следует выделить:

высокая степень мобильности (может транспортироваться даже ГАЗелью);

не занимает много места;

позволяет накормить большое количество людей;

не требует сложных источников энергии (газовые баллоны, подключение к электрическим коммуникациям и т.д.).

В полевой кухне нет холодильника. А это означает, что расчёт количества готовящейся пищи должен быть точен (в соответствии с количеством людей).

Процесс приготовления еды становится возможным благодаря деревянным дровам – именно они разогревают котёл.

Применение угля невозможно. Дымоход на полевой кухне может быть как стационарным, так и демонтируемым.

Простые и сытные рецепты

Для полевой кухни выбираются рецепты, которые занимают относительно небольшое время для получения вкусной и сытной пищи. Типичным примером может служить наваристый суп.

В котёл наливается подсолнечное масло и разогревается до температуры жарки. Далее в котёл закладываются поочерёдно овощи, мясо и специи. Продукты тщательно обжариваются.

Для перемешивания используется длинная деревянная лопатка.

После достижения 90% готовности, в котёл наливают воду и варят смесь до полной готовности. Раздача блюда осуществляется не из самой кухни, а из ёмкостей (термосов), куда перекладывается пища.

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В видео демонстрируется работа армейской полевой кухни: