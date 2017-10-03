Что такое поисковый ретаргетинг

С каждым годом количество пользователей интернета стремительно возрастает. Это приводит к тому, что многие организации переносят свой бизнес в сеть, где несколько проще найти клиента.

Реклама в интернете может быть нескольких видов, от качества которой зависит количество пользователей, приходящих на конкретный ресурс. Узнать, как эффективно привлекать покупателей можно, посетив сайт https://ADNOUS.ru/.

Основные понятия

Реклама в сети предоставляется очень часто с помощью встраиваемых баннеров, которые ориентированы на определенную категорию поиска. Чтобы узнать, какую информацию показывать, существует несколько способов анализа действий пользователя.

Одним из самых эффективных вариантов является сбор данных, которые вводит пользователь при поиске. Поисковый ретаргетинг представляет собой показ рекламы на основе поисковых запросов конкретного человека. При этом подобная информация может появляться практически на любом сайте, который никак не связан с введенными данными.

Поисковый ретаргетинг применяется практически всеми поисковыми системами. Эта функция является одним из средств их заработка, поэтому получить качественное продвижение можно только на платной основе.

Преимущества и недостатки

Поисковый ретаргетинг представляет собой разновидность рекламы, которая позволяет привлекать больше клиентов. При этом база данных о запросах постоянно меняется, что позволяет более динамично ориентироваться на потребности пользователя.

Такой подход рекламирования имеет несколько весомых преимуществ:

Ретаргетинг позволяет получить точную информацию о потребностях пользователя, так как она основывается на его запросах. Возможность привлечения определенного количества новых клиентов. Это очень хорошо влияет на развитие бизнеса. Ретаргетинг позволяет выдавать запросы в соответствии с географической привязкой. Это дает уникальные возможности детальней проанализировать аудиторию и предложить ей нужный товар. С помощью такого подхода относительно легко продвинуть бренд.

Но данная технология не является универсальной и имеет такие недостатки:

Количество пользователей, переходящих по рекламе очень мало. Связано это с тем, что она является навязчивой и практически всегда переводит на торговые площадки. Это не позволяет пользователю найти здесь то, что он изначально искал.

Относительно небольшое количество показов рекламы. Таким образом, снижается вероятность того, что клиент перейдет на целевой сайт.

Поисковый ретаргетинг — это уникальная технология, которая в сочетании с другими инструментами может дать очень эффективный прирост пользователей.