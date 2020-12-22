Что такое наружная реклама и какие виды конструкций есть? Описана суть профессионального подхода к производству рекламных конструкций.
образ жизни – креатив

Что такое наружная реклама и какие виды конструкций есть?

22 декабря 2020

Несмотря на стремительное развитие рекламы в Интернете (контекстные сети, таргет и т.д.), наружная реклама продолжает оставаться одной из самых эффективных на практике. У обывателей в большинстве случаев не возникает вопросов в отношении производства рекламных конструкций. Хотя технологический процесс не так прост, как может показаться на первый взгляд. Однако, о процедуре согласования наружной рекламы подавляющее большинство начинающих предпринимателей даже не подозревает. Ввиду этого настоятельно рекомендуем сотрудничать с профессионалами.

Если Вас интересует наружная реклама Москва, то рекомендуем обратиться к опытным специалистам компании rek-fas.ru. Производство располагается на площади в 400 кв. метров. Установлено современное оборудование, снимающие все ограничения (любой замысел дизайнера будет воплощён в действительность). В штате компании состоят 4 бригады монтажников.

Самые популярные конструкции наружной рекламы

Самые популярные конструкции наружной рекламы

Подход в производстве наружки широк и разнообразен. При этом, далеко не каждая конструкция обеспечивает желаемый эффект. Ниже приведены варианты исполнения наружной рекламы, которые пользуются стабильным спросом в Москве и Московской области:

  • световые коробка (лайтбоксы);
  • объёмные буквы;
  • входные группы;
  • вывески;
  • рекламное оформление входных групп и павильонов;
  • интерьерная реклама;
  • крышные установки.

Преимуществом современной наружной рекламы является её эффективность. Ведь она работает даже в ночное время (лайтбоксы, световые вывески).

Широкоформатная печать высокой чёткости позволит быстро и стильной оформить витрину любой площади. Реклама должна заинтересовывать потенциального покупателя. Современные технологии позволяют добиться этого без особых трудностей.

Необходимость сотрудничества с профессионалами

Необходимость сотрудничества с профессионалами

Предпринимателю необходима наружная реклама, которая будет работать. Он не хочет вникать в тонкости разработки макета, используемые в производстве материалы, юридические аспекты согласования с городскими властями и т.д.

Именно по этой причине и рекомендуется профессиональный подход. Заказчик получает комплексный сервис за доступный финансовый бюджет.

С точки зрения ценовой политики rek-fas.ru выигрывает у конкурентов минимум на 20%.

Профессиональный подход подразумевает не только скорость производства, согласования, но и установки рекламных конструкций.

В видео рассказывается о четырёх наиболее распространённых вариантах наружных вывесок:



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