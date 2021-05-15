Что такое персональные ipv4 прокси и для каких целей используются
идеи за чашечкой кофе

Что такое персональные ipv4 прокси и для каких целей используются

15 мая 2021

У любого устройства, которое подключается к интернету, есть свой персональный IP адрес. Независимо от того, что меняет он пароли, заходит на сайт или в социальную сеть под разными аккаунтами и так далее., IP адрес остается неизменным. Однако, возникают ситуации, когда требуется скрыть или изменить его.

Причем, это не всегда связано с чем-то противозаконным и так далее. Часто это требуется для того, чтобы получить доступ на сайт, заблокированный в стране, в которой находится пользователь. Либо, это нужно, чтобы выполнить массовую рассылку, оставить отзывы от различных лиц и так далее. Решить это проблему, не меняя компьютер или смартфон и не используя большое количество разных устройств, можно при помощи персональных ipv4 прокси. Приватные быстрые прокси в широком ассортименте представлены на сайте proxy-seller.ru.

tlhezpu0

Что это такое

Данный стандарт был разработан еще в далеком 1981 году.

Ipv4 гарантирует полную конфиденциальность пользователя. Достигается это за счет того, что сервер не может определить реальный IP-адрес компьютера.

Он видит только данные используемого прокси. Протокол ipv4 дает возможность:

  • Подключаться и использовать интернет на очень высокой скорости
  • Поддержать
  • 32-битную вместительность.

Считается, что 6-я версия лучше.

Однако, у подавляющего большинства пользователей популярна именно 4-я версия.

Для чего используется

ofkwgzff 

Если постараться объяснить максимально просто, персональный ipv4 прокси – это тот же IP-адрес, но не настоящий. С его помощью можно скрыть свой реальный IP. Например, пользователя за спам или по какой-то другой причине забанили на сайте или форуме.

Но, он еще не все сказал. У него есть возможность вернуться туда под новым ником, не меняя устройство, с которым подключался к интернету. Достаточно просто изменить IP-адрес.

Хотя, для этих целей ipv4 используется крайне редко. В основном это smmщики, маркетологи и так далее., которые делают накрутку ботов, оставляют отзывы, отправляют массовую рассылку писем и сообщений с разных адресов. Все это нужно, чтобы ресурс, в котором все это осуществляется, не увидел чрезмерную активность с одного IP и не заблокировал его.

Сервер видит, что это разные ПК и IP, находящиеся вообще в разных странах мира. Поэтому никаких подозрений и блокировок. Это куда дешевле, чем покупка 50-100 компьютеров или смартфонов, чтобы для каждой операции использовать отдельное устройство. Воспользоваться возможностями ipv4 можно, обратившись в специализированную компанию. Все это можно сделать через интернет. Там же будет подробная инструкция.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Главный бухгалтер: Очень хороший и полезный материал. Спасибо!
  • Игорь: Первый раз обратились в Рекламное Агентство Молния за наружной рекламой к Празднику Победы 9 мая. Оперативно...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика