Что такое персональные ipv4 прокси и для каких целей используются

У любого устройства, которое подключается к интернету, есть свой персональный IP адрес. Независимо от того, что меняет он пароли, заходит на сайт или в социальную сеть под разными аккаунтами и так далее., IP адрес остается неизменным. Однако, возникают ситуации, когда требуется скрыть или изменить его.

Причем, это не всегда связано с чем-то противозаконным и так далее. Часто это требуется для того, чтобы получить доступ на сайт, заблокированный в стране, в которой находится пользователь. Либо, это нужно, чтобы выполнить массовую рассылку, оставить отзывы от различных лиц и так далее. Решить это проблему, не меняя компьютер или смартфон и не используя большое количество разных устройств, можно при помощи персональных ipv4 прокси. Приватные быстрые прокси в широком ассортименте представлены на сайте proxy-seller.ru.

Что это такое

Данный стандарт был разработан еще в далеком 1981 году.

Ipv4 гарантирует полную конфиденциальность пользователя. Достигается это за счет того, что сервер не может определить реальный IP-адрес компьютера.

Он видит только данные используемого прокси. Протокол ipv4 дает возможность:

Подключаться и использовать интернет на очень высокой скорости

Поддержать

32-битную вместительность.

Считается, что 6-я версия лучше.

Однако, у подавляющего большинства пользователей популярна именно 4-я версия.

Для чего используется

Если постараться объяснить максимально просто, персональный ipv4 прокси – это тот же IP-адрес, но не настоящий. С его помощью можно скрыть свой реальный IP. Например, пользователя за спам или по какой-то другой причине забанили на сайте или форуме.

Но, он еще не все сказал. У него есть возможность вернуться туда под новым ником, не меняя устройство, с которым подключался к интернету. Достаточно просто изменить IP-адрес.

Хотя, для этих целей ipv4 используется крайне редко. В основном это smmщики, маркетологи и так далее., которые делают накрутку ботов, оставляют отзывы, отправляют массовую рассылку писем и сообщений с разных адресов. Все это нужно, чтобы ресурс, в котором все это осуществляется, не увидел чрезмерную активность с одного IP и не заблокировал его.

Сервер видит, что это разные ПК и IP, находящиеся вообще в разных странах мира. Поэтому никаких подозрений и блокировок. Это куда дешевле, чем покупка 50-100 компьютеров или смартфонов, чтобы для каждой операции использовать отдельное устройство. Воспользоваться возможностями ipv4 можно, обратившись в специализированную компанию. Все это можно сделать через интернет. Там же будет подробная инструкция.