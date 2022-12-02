Для достижения лечебного эффекта используются многие виды массажей: акупунктурный, антицеллюлитный, классический, баночный, медовый.

В статье будет подробно рассказано о том, что такое традиционный тайский массаж, откуда его корни, в чем его положительные стороны и показания к нему.

Что такое тайский массаж

Суть массажа заключается в активации активных точек, расположенных на энергетических линиях.

Как известно, в буддизме многое основано на философии «Линии энергий». Массаж включает в себя не только восстановительные, но и расслабляющие процедуры. Массаж проводится не на область суставов и лимфотока, как принято в классике, а на область линий энергии.

Техника массажа.

В тайском массаже есть несколько видов надавливаний:

Ладонью.

Коленом.

Большим пальцем руки.

Локтем.

Ступней.

Массажист делает массаж сразу всего тела, а не только отдельного участка, как в классическом массаже.

Воздействуя на область, массажист должен рассчитать силу, чтобы не нанести пациенту травму. При массаже используются приемы:

Вращения.

Встряхивания.

Вытягивания конечностей.

Подъем.

Некоторые приемы совмещаются. Так, например, прием «вытягивание-подъем» называется «Кобра на коленях».

При этом пациент лежит на животе с отведенными назад руками. Массажист же оттягивает пациента назад, поднимая его над поверхностью, а сам упирается ногами в бедра пациента.

История массажа

Основателем массажа считается Бхаши Кумара, который был целителем при дворе индийского правительства.

Самое широкое распространение массаж получил в Таиланде, отсюда и его название. Первые описания массажа относятся к 18 веку н.э. А вот искусству массажа же более 2,5 тысячи лет. В настоящее время предложения о проведении тайского массажа можно встретить даже на пляже.

Для обучения массажу нужно знать анатомию, физиологию человека и буддисткую философию. Научится массажу можно только с учителем, используя не только теоретические знания, но и практику.

Показания и противопоказания

Суставные боли.

Хронические головные боли.

Состояние после травмы.

Усталость, стрессы.

Спортивные нагрузки.

Спазмы мышц, их зажатость.

Нарушение в работе опорно-двигательного аппарата.

Остеохондроз.

Нарушение осанки.

Коррекция фигуры.

Основными показаниями к проведению массажа являются:

Есть также и противопоказания:

Варикоз, тромбоз вен нижних конечностей.

Период беременности и кормления грудью.

Онкологические заболевания.

Заболевания кожи.

Хронические заболевания в стадии обострения.

Остеопороз.

Состояние после недавних травм, переломов, хирургических операций.

Эпилепсия, психические заболевания.

Как видно, противопоказаний не так уж и мало.

Так как всеми вышеперечисленными заболеваниями страдают чаще всего люди пожилого возраста, то клиентами тайского массажа становятся люди молодого и среднего возраста.

Результаты массажа

Устранение в нарушении работы энергетических потоков способствует получению неплохих результатов:

Исправляется осанка, пациент больше не сутулится и не горбится.

Уравновешивается нервная система.

Укрепляется иммунитет и общее самочувствие.

Нормализуется кровяное давление.

Улучшается кровоток и лимфоток.

Улучшается подвижность суставов.

Самостоятельно делать массаж трудно.

Поэтому за Тайским массажем лучше обратиться в салон или центр реабилитации, но никак не делать это на пляже и других общественных местах.

Там невозможно будет добиться расслабляющего эффекта. С массажем больной выздоравливает в разы быстрее.