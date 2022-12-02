Для достижения лечебного эффекта используются многие виды массажей: акупунктурный, антицеллюлитный, классический, баночный, медовый.
В статье будет подробно рассказано о том, что такое традиционный тайский массаж, откуда его корни, в чем его положительные стороны и показания к нему.
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Что такое тайский массаж
Суть массажа заключается в активации активных точек, расположенных на энергетических линиях.
Как известно, в буддизме многое основано на философии «Линии энергий». Массаж включает в себя не только восстановительные, но и расслабляющие процедуры. Массаж проводится не на область суставов и лимфотока, как принято в классике, а на область линий энергии.
Техника массажа.
В тайском массаже есть несколько видов надавливаний:
- Ладонью.
- Коленом.
- Большим пальцем руки.
- Локтем.
- Ступней.
Массажист делает массаж сразу всего тела, а не только отдельного участка, как в классическом массаже.
Воздействуя на область, массажист должен рассчитать силу, чтобы не нанести пациенту травму. При массаже используются приемы:
- Вращения.
- Встряхивания.
- Вытягивания конечностей.
- Подъем.
Некоторые приемы совмещаются. Так, например, прием «вытягивание-подъем» называется «Кобра на коленях».
При этом пациент лежит на животе с отведенными назад руками. Массажист же оттягивает пациента назад, поднимая его над поверхностью, а сам упирается ногами в бедра пациента.
История массажа
Основателем массажа считается Бхаши Кумара, который был целителем при дворе индийского правительства.
Самое широкое распространение массаж получил в Таиланде, отсюда и его название. Первые описания массажа относятся к 18 веку н.э. А вот искусству массажа же более 2,5 тысячи лет. В настоящее время предложения о проведении тайского массажа можно встретить даже на пляже.
Для обучения массажу нужно знать анатомию, физиологию человека и буддисткую философию. Научится массажу можно только с учителем, используя не только теоретические знания, но и практику.
Показания и противопоказанияОсновными показаниями к проведению массажа являются:
- Суставные боли.
- Хронические головные боли.
- Состояние после травмы.
- Усталость, стрессы.
- Спортивные нагрузки.
- Спазмы мышц, их зажатость.
- Нарушение в работе опорно-двигательного аппарата.
- Остеохондроз.
- Нарушение осанки.
- Коррекция фигуры.
Есть также и противопоказания:
- Варикоз, тромбоз вен нижних конечностей.
- Период беременности и кормления грудью.
- Онкологические заболевания.
- Заболевания кожи.
- Хронические заболевания в стадии обострения.
- Остеопороз.
- Состояние после недавних травм, переломов, хирургических операций.
- Эпилепсия, психические заболевания.
Как видно, противопоказаний не так уж и мало.
Так как всеми вышеперечисленными заболеваниями страдают чаще всего люди пожилого возраста, то клиентами тайского массажа становятся люди молодого и среднего возраста.
Результаты массажа
Устранение в нарушении работы энергетических потоков способствует получению неплохих результатов:
- Исправляется осанка, пациент больше не сутулится и не горбится.
- Уравновешивается нервная система.
- Укрепляется иммунитет и общее самочувствие.
- Нормализуется кровяное давление.
- Улучшается кровоток и лимфоток.
- Улучшается подвижность суставов.
Самостоятельно делать массаж трудно.
Поэтому за Тайским массажем лучше обратиться в салон или центр реабилитации, но никак не делать это на пляже и других общественных местах.
Там невозможно будет добиться расслабляющего эффекта. С массажем больной выздоравливает в разы быстрее.