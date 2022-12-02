Традиционный тайский массаж — что это
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Традиционный тайский массаж — что это

2 декабря 2022

Для достижения лечебного эффекта используются многие виды массажей: акупунктурный, антицеллюлитный, классический, баночный, медовый.

В статье будет подробно рассказано о том, что такое традиционный тайский массаж, откуда его корни, в чем его положительные стороны и показания к нему.

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Что такое тайский массаж

Суть массажа заключается в активации активных точек, расположенных на энергетических линиях.

Как известно, в буддизме многое основано на философии «Линии энергий». Массаж включает в себя не только восстановительные, но и расслабляющие процедуры. Массаж проводится не на область суставов и лимфотока, как принято в классике, а на область линий энергии.

Техника массажа.

В тайском массаже есть несколько видов надавливаний:

  • Ладонью.
  • Коленом.
  • Большим пальцем руки.
  • Локтем.
  • Ступней.

Массажист делает массаж сразу всего тела, а не только отдельного участка, как в классическом массаже.

Воздействуя на область, массажист должен рассчитать силу, чтобы не нанести пациенту травму. При массаже используются приемы:

  • Вращения.
  • Встряхивания.
  • Вытягивания конечностей.
  • Подъем.

Некоторые приемы совмещаются. Так, например, прием «вытягивание-подъем» называется «Кобра на коленях».

При этом пациент лежит на животе с отведенными назад руками. Массажист же оттягивает пациента назад, поднимая его над поверхностью, а сам упирается ногами в бедра пациента.

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История массажа

Основателем массажа считается Бхаши Кумара, который был целителем при дворе индийского правительства.

Самое широкое распространение массаж получил в Таиланде, отсюда и его название. Первые описания массажа относятся к 18 веку н.э. А вот искусству массажа же более 2,5 тысячи лет. В настоящее время предложения о проведении тайского массажа можно встретить даже на пляже.

Для обучения массажу нужно знать анатомию, физиологию человека и буддисткую философию. Научится массажу можно только с учителем, используя не только теоретические знания, но и практику.

Показания и противопоказания

Основными показаниями к проведению массажа являются:
  • Суставные боли.
  • Хронические головные боли.
  • Состояние после травмы.
  • Усталость, стрессы.
  • Спортивные нагрузки.
  • Спазмы мышц, их зажатость.
  • Нарушение в работе опорно-двигательного аппарата.
  • Остеохондроз.
  • Нарушение осанки.
  • Коррекция фигуры.

Есть также и противопоказания:

  • Варикоз, тромбоз вен нижних конечностей.
  • Период беременности и кормления грудью.
  • Онкологические заболевания.
  • Заболевания кожи.
  • Хронические заболевания в стадии обострения.
  • Остеопороз.
  • Состояние после недавних травм, переломов, хирургических операций.
  • Эпилепсия, психические заболевания.

Как видно, противопоказаний не так уж и мало.

Так как всеми вышеперечисленными заболеваниями страдают чаще всего люди пожилого возраста, то клиентами тайского массажа становятся люди молодого и среднего возраста.

Результаты массажа

Устранение в нарушении работы энергетических потоков способствует получению неплохих результатов:

  • Исправляется осанка, пациент больше не сутулится и не горбится.
  • Уравновешивается нервная система.
  • Укрепляется иммунитет и общее самочувствие.
  • Нормализуется кровяное давление.
  • Улучшается кровоток и лимфоток.
  • Улучшается подвижность суставов.

Самостоятельно делать массаж трудно.

Поэтому за Тайским массажем лучше обратиться в салон или центр реабилитации, но никак не делать это на пляже и других общественных местах.

Там невозможно будет добиться расслабляющего эффекта. С массажем больной выздоравливает в разы быстрее.



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