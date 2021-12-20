Что такое атрибуция конверсии на Facebook?

Атрибуция в Facebook: что это такое?

Собственно говоря, это конверсия, «святой Грааль» интернет-маркетинга.

Чтобы обеспечить повышение конверсии, необходимо правильно измерить эффективность деятельности, маркетинговых каналов или самих творений.

В этом случае пригодится сам Facebook, поскольку он «лучше всех знает», как получатели отреагировали на объявления — нажимали ли они на них, останавливались ли они на них, посещали ли они данный веб-сайт? Затем, если установлен код Pixel, Facebook также будет знать, что пользователи делали на веб-сайте.

Здесь появляется атрибуция, то есть результат этих и многих других переменных, позволяющий точно определить, какое из объявлений побудило покупателя выбрать предложенный товар и какова была роль объявления в этом процессе.

Другими словами, атрибуция позволяет видеть конверсии там, где их не видно с первого взгляда.

Что такое конверсия? Многие владельцы сайтов скажут, что это, например, покупка товара после просмотра рекламы. И они будут правы. Однако стоит определить, сколько клиентов покупают товары прямо с веб-сайта, потому что они видели рекламу раньше, а потом проверяли предложения конкурентов и, наконец, вернулись в данный магазин, потому что рекламное объявление поразило их больше всего.

Однако в результатах торговой кампании это будет считаться не конверсией, а одним из многих просмотров. Тогда возникает вопрос — какое из объявлений будет считаться ответственным за достижение этой конверсии?

В большинстве случаев это будет последнее объявление, на которое нажал пользователь.

Есть одно условие — с момента последнего клика не может быть более 7 дней — это модель атрибуции. Именно здесь произошло изменение — до недавнего времени по умолчанию было 28 дней. У владельца сайта есть однодневное окно для показа рекламы.

Модель атрибуции полностью изменяема — она должна быть сформирована таким образом, чтобы наилучшим образом отражать процесс принятия решений клиентами — атрибуция, безусловно, будет дольше при покупке автомобиля, чем при покупке новой косметики.

Чтобы эффективно измерить эффективность кампаний, необходимо изменить настройки атрибуции по умолчанию в бизнес-менеджере на такие, которые лучше всего отражают покупательский путь клиентов. Например, если продавать товары с быстрым покупательским путем, можно установить модель атрибуции даже на один день.

Однако, продавая товары или услуги, которые требуют более тщательного осмысления, следует подумать о более длинной модели атрибуции.

Выбрать правильную модель непросто — для эффективного и надежного измерения результатов кампаний правильная модель будет иметь решающее значение.

Новые правила атрибуции в Facebook

Итак, Facebook изменил свою модель атрибуции по умолчанию с 28 дней на 7 дней. Это означает, что Facebook будет конвертировать только в том случае, если клиент совершит конверсию не позднее, чем через 7 дней после нажатия на объявление.

Главный вопрос, который задают маркетологи: означает ли это изменение уменьшение количества конверсий для рекламы?

Ответ не однозначен, но можно предположить, что компании, предлагающие услуги с быстрым путем, не увидят резких изменений в количестве конверсий, но, если покупка продукта требует размышлений и процесс занимает немного больше времени — можно увидеть снижение конверсии в кампаниях.

Можно наблюдать уменьшение количества конверсий в кампаниях, ориентированных на «самую теплую» аудиторию — клиенты, знакомые с данным брендом, часто не нажимают на рекламу, а совершают конверсию по-другому — тогда эта конверсия не будет видна в отчетах.

Атрибуция в Facebook — мощный инструмент, который помогает обеспечить прозрачность анализируемых данных и надежность отчетности. Предлагаемые данные в сочетании с данными из Google Analytics позволят получить еще более широкую и четкую картину рекламной деятельности.

На основе путей атрибуции, отслеживая действия клиента, можно четко определить, какой канал оказал наибольшее влияние на достигнутую конверсию, и, таким образом, еще лучше спланировать распределение бюджета.

Автор статьи: Aizhan Nurmagambetova – SMM специалист.

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