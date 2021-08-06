Что такое офсетная печать в типографии и для чего она используется

Офсетной называют тип печати, в процессе которой красящий состав на бумагу перемещается с формы для печати не сразу, а только при помощи офсетных валов, которые являются промежуточными цилиндрами.

Если дословно переводить с английского, то офсетная обозначает «без контактирования с формой». Её зовут плоской печатью. При создании такой печати картинка получается не зеркального типа, а прямого. Заказать услуги офсетной печати по выгодной цене можно в типографии в Москве.

Главный принцип такого типа печати является весьма простым: в первую очередь картинка для печати на фоточувствительный слой перемещается от печатной формы, а уже потом вал с наличием печатной формы переносит изображение на офсетный вал и далее на саму бумагу.

Чтобы добиться идеальных параметров качества, есть несколько типов офсетной печати. Такой популярностью метод пользуется именно благодаря хорошим параметрам цветоотдачи и качеству. В сравнении с иными методами печати, офсетная обладает целым рядом положительных свойств и преимуществ. К ним принято относить:

При печати большой партии сроки создания рекламы будут минимальными.

Потеря качественных показателей не наблюдается даже при печати большой партии.

Стоимость такого типа печати является невысокой. При этом качество идеальное.

Подходит разный тип бумаги, а также дальнейшей обработки.

Область применения

На сегодняшний день продукцию офсетной печати возможно повсеместно встретить.

Именно с её помощью создано большинство журналов с газетами, ежедневников с тетрадями, открыток с календарями, а также билетов и афиш, различных плакатов и деловой документации, флаеров и листовок, прочего подобного.

Стоит заметить, что раздаточный материал в больших количествах особенно выгодно создавать подобным образом. К главным преимуществам относят оптимальное соотношение качественных показателей и низкую стоимость.

Листовки и прочая продукция получаются привлекательными и яркими на внешний вид, чёткими. Благодаря этому возможно заинтересовать публику, а значит привлечь внимание потенциального потребителя и покупателя.

Именно такие листовки доносят всю необходимую информацию об какой-либо услуге клиенту. Помимо этого, листовку, полученную при помощи офсетной печати, можно дополнительно украсить и обработать одним из методов: лакирование или же ламинирование, иное подобное.

Такая продукция весьма востребована современными людьми. Главное, правильно подобрать формат для печати.