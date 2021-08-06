Что такое офсетная печать в типографии и для чего она используется

Офсетной называют тип печати, в процессе которой красящий состав на бумагу перемещается с формы для печати не сразу, а только при помощи офсетных валов, которые являются промежуточными цилиндрами.
Если дословно переводить с английского, то офсетная обозначает «без контактирования с формой». Её зовут плоской печатью. При создании такой печати картинка получается не зеркального типа, а прямого. Заказать услуги офсетной печати по выгодной цене можно в типографии в Москве.
Главный принцип такого типа печати является весьма простым: в первую очередь картинка для печати на фоточувствительный слой перемещается от печатной формы, а уже потом вал с наличием печатной формы переносит изображение на офсетный вал и далее на саму бумагу.
Чтобы добиться идеальных параметров качества, есть несколько типов офсетной печати. Такой популярностью метод пользуется именно благодаря хорошим параметрам цветоотдачи и качеству. В сравнении с иными методами печати, офсетная обладает целым рядом положительных свойств и преимуществ. К ним принято относить:
- При печати большой партии сроки создания рекламы будут минимальными.
- Потеря качественных показателей не наблюдается даже при печати большой партии.
- Стоимость такого типа печати является невысокой. При этом качество идеальное.
- Подходит разный тип бумаги, а также дальнейшей обработки.
Область применения
На сегодняшний день продукцию офсетной печати возможно повсеместно встретить.
Именно с её помощью создано большинство журналов с газетами, ежедневников с тетрадями, открыток с календарями, а также билетов и афиш, различных плакатов и деловой документации, флаеров и листовок, прочего подобного.
Стоит заметить, что раздаточный материал в больших количествах особенно выгодно создавать подобным образом. К главным преимуществам относят оптимальное соотношение качественных показателей и низкую стоимость.
Листовки и прочая продукция получаются привлекательными и яркими на внешний вид, чёткими. Благодаря этому возможно заинтересовать публику, а значит привлечь внимание потенциального потребителя и покупателя.
Именно такие листовки доносят всю необходимую информацию об какой-либо услуге клиенту. Помимо этого, листовку, полученную при помощи офсетной печати, можно дополнительно украсить и обработать одним из методов: лакирование или же ламинирование, иное подобное.
Такая продукция весьма востребована современными людьми. Главное, правильно подобрать формат для печати.