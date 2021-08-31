Секционные ворота — устройство, функционал

Экономия при покупке ворот для защиты проемов оборачивается затратой немалых средств и усилий при дальнейшей эксплуатации. Универсальными характеристиками обладают изделия секционного типа. Установка даст возможность оценить функционал ворот буквально в первые дни.

Конструктивные отличия

Привычные распашные ворота несложно открыть, если будет постоянно расчищаться площадка перед входом.

Сложности начинаются в холодный сезон, когда накапливается грязь и выпадает снег.

При разработке секционных ворот: https://www.rolsistem.ru/vorota/sektsionnye/ решили применить принципиально другой способ открытия. Для этого пришлось создать две рамы.

Одна встраивается в проем. Вторая присоединяется к ней в верхней части.

Поднять целое полотно довольно сложно, правда такой вариант предусмотрен для помещений с высокими потолками. Разделение на фрагменты помогло сделать переход простым и безопасным.

Секции по мере поднятия или спуска начинают изгибаться. Для этого их закрепляют друг к другу подвижными шарнирами. Равномерное распределение помогает избежать перекосов. С боков будут закреплены ролики, скользящие по выемкам направляющей рамы.

Верхняя рама располагается под определенным углом наклона (стандартным, низким, высоким). На выбор повлияет расстояние от проема до потолка. Полотно уходит целиком или может незначительно выступать, не мешая полному освобождению всего проема.

Возможности секционных ворот

Изучить поближе конструкцию удастся после посещения сайта интернет-магазина. Популярностью пользуются модели от российских, немецких, белорусских компаний. Предлагается выбрать готовые ворота или изготовить индивидуальное изделие.

Вес полотна секционных ворот начинается примерно с 30 килограмм. В комплект часто входит мощный мотор с приемным устройством или микропроцессором. Автоматизация упрощает управление. Для подачи сигнала одинаково успешно подходит смартфон или мобильный брелок, заменяющие пульт на стене.

Производители предусмотрели варианты открытия, если выключили электричество. Ручной трос поможет провести цикл без особого напряжения. Установлены торсионные пружины по бокам или наверху проема. Не помешает добавить аккумулятор, чтобы не испытывать дискомфорта.

Секции из сэндвич-панелей способствуют налаживанию здорового микроклимата. Отапливать гараж не придется зимой, поскольку полотно не уступает по характеристикам кладке из 2 кирпичей, гарантирующей +16 в морозные дни.

Не забыты удобства для людей, которым необходимо постоянно заходить и выходить в помещение. Встраивают небольшие дверцы или калитки.

Сокращается количество циклов, профилактику проводят в более поздние сроки.

Пропускать максимальное количество дневного света сумеют изделия с прозрачными вставками из акрила или поликарбоната. Своеобразный стеклопакет занимает один ряд или почти весь объем полотна.