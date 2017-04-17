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Что такое мульча

17 апреля 2017

Владельцы приусадебных участков, трепетно относящиеся к выращиванию растений, знают, что для последних требуется питание и защита. Именно для этого и предназначена мульча, подходящая для выращивания картофеля и роз, и перцев и много чего еще.

разноцветная мульча

Что же это такое? Мульча, которую можно заказать на сайте mulchan.ru, это любой материал, пригодный для повышения плодородности почвы. Она может быть как органической, так и неорганической.

Какие задачи решает мульча

Применение этого вещества позволяет:

  • сдержать рост сорняков;
  • сохранить в почве влагу;
  • уменьшить размывание грунта;
  • предотвратить образование на почве корки;
  • хорошо переносить скачки температуры земле;
  • благодаря тому, что может быть разных цветов, украшает участок.

Разновидности

Как уже упоминалось, мульча бывает двух видов. В список органической входит:

  • компост из растений, не имеющих семян, удобряет почву;
  • навоз;
  • кора, щепа, опилки не дают расти сорнякам, и удерживает в земле влагу;
  • выполотые сорняки, опавшие листья, сено – этот самый доступный вид мульчи обогащают почву после перегнивания.

мульчирование

Если говорить о минусах органической мульчи, то это ее быстрое разложение и исчезновение – она используется червями, насекомыми, птицами, слизняками в качестве пищи. Поэтому требуется постоянно подсыпание такой мульчи под все растения в течение его сезона.

Неорганическая мульча — это гравий, галька, нетканое садовое полотно, картон, рубероид, полиэтилен. Она совершенно не улучшает состав грунта, но зато совершенно не интересует вредителей, не разлагается, защищает растения.

Как сделать мульчу и использовать

Старые опилки, шелуху, сполотые с грядки сорняки, собранные листья, компост, навоз и т.д. нужно осенью сложить в подготовленное место.

Весной эта масса уже будет иметь состояние, вполне пригодное к мульчированию. Ее рассыпают по почве, а дальше в дело вступают червяки: они распределят гумус по уровню корневой системы.

Мульчирующий покров выполняет на две функции:

  1. Защищает и питает почву.
  2. Подкармливает растения, стимулируя их рост.

Все ценные микроорганизмы из этого вещества достигают цели, так как органика разлагается прямо в почве, непосредственно у корней.

Иногда мульча дает возможность не проводить работу по рыхлению почвы, так как на поверхности нет корки, и корневая система растений получает необходимое количество кислорода.



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