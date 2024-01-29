Как поменять ВРИ земельного участка сельхозназначения
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Как поменять ВРИ земельного участка сельхозназначения

29 января 2024

Как известно, на территории РФ есть разные виды разрешённого использования (ВРИ) для земельных участков. Одной из наиболее типичных ситуаций является такая, когда собственник получает участок для сельскохозяйственной деятельности, а в дальнейшем хочет на этом участке жить, построить основательное жилище и использовать, скажем, для того чтобы прописаться или в дальнейшем выгодно перепродать.

Как здесь поступать, что стоит делать для того чтобы поменять свой ВРИ? Попробуем с этим разобраться. Подробнее узнать про изменение ври земельного участка в московской области можно на сайте helpdevelopment.ru.

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Определить потребности и требования

Для начала потребуется понять, с каким ВРИ вы хотите дальше быть.

Есть Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) которые и определяют соответствующие ВРИ. Таким образом, следует обратить к ПЗЗ и узнать, может ли ваш участок поменять ВРИ. Для этого требуется соблюдать ряд условий:

  • Достаточный размер;
  • Отсутствие ограничений;
  • Требования на территории.

Помимо этого потребуется подготовить соответствующие документы. В частности, здесь пригодятся документы, которые касаются права собственности, а также кадастровый паспорт.

Помимо этого уточните спектр других документов, которые могут потребоваться.

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Обращение в администрацию

После этого потребуется заявить в МФЦ или администрацию на заданной территории. Заявитель составляет документ в свободном виде, обязательным является только указание:

  • Контактных данных;
  • Актуального ВРИ;
  • Кадастрового номера участка;
  • Желаемого ВРИ;
  • Документов подтверждающих правоспособность.

Как правило, такие заявки рассматриваются на протяжении одного-двух месяцев, после чего дают решение.

Если поменять ВРИ разрешают, то вам об этом не только сообщают, но и предоставляют новое свидетельство о праве собственности. Наряду с этим изменения указываются в ЕГРН, но эту деталь следует проверять и при потребности обращаться в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН.

Выписка с новым ВРИ земельного участка

По итогу вы можете получить новый ВРИ земельного участка, что зафиксировано в выписке из ЕГРН.

Однако, не следует полагать, что процесс всегда протекает столь гладко и удобно. В действительности вполне могут потребоваться дополнительные сведения и разрешения от различных инстанций и муниципальных органов.

Разбираться со всем этим бывает довольно трудоёмко.

Поэтому многие поручают такие дела специалистам. Услуги профессионалов в этой области помогают без проблем со всеми деталями разобраться.



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