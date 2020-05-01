да придет идея думающему

Что такое маркетинговое агентство и чем оно занимается

1 мая 2020

Маркетинг включает в себя комплекс мероприятий по продвижению услуг и продукции компании производителя. Без маркетолога развитие бизнеса может значительно затормозиться, вплоть до критических состояний отсутствия рентабельности и минусовой статистики.

Что такое маркетинг?

Маркетингом называют совокупность действий, направленных на создание, продвижение и реализацию изготавливаемых продуктов. Направление включает в себя исследования и анализ предложений рынка сбыта и сырья, контроль позиции торговой марки или бренда, спрос и особенности занимаемой ниши.

Иными словами, маркетинг помогает в развитии бизнес идеи, реализации коммерческих планов. Маркетолог занимается исследованиями тенденции спроса, рыночных отношений, соотношения потребления и предложения определенной группы товаров или услуг.

Маркетинг направлен на повышение и улучшение позиции предприятия в условиях конкуренции. Сотрудниками данного отдела производится разработка стратегий и подбор инструментов для воплощения поставленных задач по развитию бизнеса в целом.

Маркетинговое агентство и его деятельность

Маркетинговое агенство включает в себя специалистов разных отраслей. В основном, это команда, где есть аналитики, аудиторы, креативные и топ менеджеры, разработчики стратегических моделей продвижения, сотрудники технического отдела.

Род занятий маркетингового агентства определяется направлением, но в большинстве — это универсальные услуги по расширению зоны влияния заказчика.

Направления деятельности маркетингового агентства заключаются в следующих действиях:

  • создание и раскрутка сайтов, дизайна, раскрутка сайтов, продвижение ресурса
  • внедрение и сопровождение стратегических проектов по развитию
  • анализ рыночных отношений, соотношения спрос/предложение, уязвимых аспектов продукта
  • мониторинг действий конкурентов, их политики ценообразования, используемых инструментов в развитии
  • интеграция и техническая поддержка программного обеспечения.

Для чего компании обращаются в маркетинговое агентство?

Причины могут быть две: создание или падение бизнеса. В первом случае, собственник заблаговременно беспокоится о финансовом благополучии, желая занять лидирующие позиции на рынке. Второй вариант предполагает затруднения в дальнейшем существовании предприятия и необходимость принятия срочных мер.



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