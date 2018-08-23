Что такое led лампа

В современном мире все актуальней становится вопрос экономии разных видов ресурсов. Ученые и инженеры работают над усовершенствованием существующих технологий и разрабатывают новые.

Одно и самых популярных и актуальных технологических новинок современности это светодиодные лампы или лед лампы. Они ни только энергоэффективны, но долговечны. Только гарантийный срок их эксплуатации составляет от 3 до 5 лет.

Для ощутимой экономии следует поменять все лампы в доме. Для этого можно выбрать лампы с разными техническими характеристиками. Это конечно затратный вариант в самом начале, но увидеть результат можно будет через время, получив квитанцию на оплату электроэнергии.

На что следует обратить внимание при покупке лампы

Внимательно обследуйте все осветительные приборы в квартире и обратите внимание на цоколи. Они могут быть разного размера.

Не забудьте отметить, в какой зоне квартиры необходим яркий свет, а где достаточно не яркого освещения. В электроприборы в зонах яркого освещения приобретайте лед лампочки с большим запасом мощности. Показатель мощности определяет сумму в наших квитанциях.

Разберитесь с понятием цветовая температура. Чем меньше градусов цветовой температуры, тем желтее свет. Эта характеристика очень важна для ощущения уюта в доме.

Лед лампы отличает от всех остальных тем, что при низком уровне энергопотребления у них хороший световой поток. Это параметр будет влиять на то, как освещен ваш дом, насколько ярко.

Психологи утверждают, что при правильном выборе цвета и насыщенности светового потока, реже наступают депрессивные состояния, уровень работоспособности в течение дня остается высоким. Так же офтальмологи говорят о прямом влиянии светового потока на уровень зрения.

На внешний вид светового прибора влияет и форма лампочки. Производители лед лампочек выпускают и груше, грибовидную форму, лампочки в виде свечи, точки, шара, капсулы, что дает возможность удовлетворить выбор даже самых капризных покупателей.

Дополнительные опции лед ламп

Лампы такого вида дают ровный свет без мерцания. Даже при колебании напряжения в сети лед лампы не меняют яркость светового потока. Их технические характеристики позволяют говорить об их не восприимчивости к скачкам напряжения в сети.

Лед лампочки не нужно время для разогрева, она с первой секунды работы выдает максимально яркий поток света.

Лед лампы безопасны: они не лопаются.

Также лед лампы не нагреваются во время работы. Если лампа вышла из строя, то ее можно выкрутить без применения средств защиты от ожога. Помимо всего такие лампы отличаются прочность и не бьются.