Что такое лазерная гравировка металла и как она делается

Человек очень давно научился о себе оставлять память на разнообразных предметах надписями. Именно эта традиция помогла людям узнать историю разных эпох. Наряду с движением прогресса манера оставлять о себе память на металлических предметах изменялась.

Механические способы сменились более современными, одним из каковых и является лазерная гравировка по металлу. Это метод нанесения рисунка снятия поверхностного слоя предмета при помощи луча лазера.

Рисунок можно произвести с филигранной точностью. Если изделие не будет окрашено, то изображение будет обладать металлическим цветом. А вот с изделия окрашенного верхний слой, то есть краска, снимается.

Сфера использования

Чаще всего при помощи такого способа украшают сувенирную продукцию:

Изделия ювелирного типа: кольца, кулоны и прочее.

Шильдики, предназначенные для сертификатов и грамот, дипломов.

Жетоны. Для тех, кто предпочитает подарки оригинальные.

Кубки на спортивных соревнованиях.

Памятные медали.

Термосы или термокружки, фляги. Как правило, таковыми пользуются путешественники и рыбаки.

Флешки и брелоки, подарочные зажигалки.

Очень часто лазерную гравировку заказывают на свадебные замочки и на обручальные кольца.

Также гравировка может наноситься на ножи и прочие предметы кухонной утвари. Наносят этот тип гравировки и на номерки и таблички. Чтобы нанести на предмет гравировку, следует подобрать эскиз. Отличным вариантом будет файл в электронном виде с изображением.

Но если изображение печатное, то его нужно будет при помощи специальной программы оцифровать. После этого картинка передаётся в память гравёра, который предварительно подсоединяется к компьютеру. После оператор настраивает станок, чтобы точно выполнить представленный эскиз.

При этом регулируются глубина и толщина линий. В рабочее поле закрепляется предмет, на который рисунок будет наносится. Получается рисунок с помощью лазерной головки. Но она в контакт с поверхностью материала не вступает.

Материал расплавляется из-за воздействия лазерного луча, так как происходит нагрев до высоких температурных показателей.

Лазерная гравировки имеет множество преимуществ, но главными из них являются высокая точность нанесения изображения и скорость выполнения, качество и художественность гравировки, а также стойкость и приемлемая стоимость.