Что такое лазерная гравировка и как ее делают

Гравировка, как вид изобразительного искусства, существует уже несколько тысячелетий. Первые наскальные рисунки древним человеком на скалах выполнялись с использованием твердого предмета, с помощью которого откалывалась твердая порода и таким образом создавалось изображение.

Такой рисунок по своей сути и является гравировкой. В современном мире есть ручная, механическая и лазерная гравировка.

Особенности лазерной гравировки

На сегодняшний день это самая эффективная технология нанесения текста или изображения на твердый материал. Наносится изображение с помощью сфокусированного лазерного луча. Услуги лазерной гравировки пользуются популярностью, связанно это как с низкой стоимостью, так и с точностью выполнения заказа.

Технология предусматривает возможность изменения мощности луча, благодаря чему удается менять рельеф, глубину реза, тональность. Как правило, изображение наносится на тонкий металлический лист, в том числе выполненный и из меди.

Поэтому изображение не меняется в течении всего срока использования картинки, изображение на которой выполнено с помощью лазерного луча. Линии, узоры, другие фигурные элементы получаются за счет того, что лазерный луч удаляет верхний слой гравируемой поверхности.

Кроме металла, гравировка может выполняться на пластике, коже, камне, стекле, практически на поверхности любого типа. При этом для каждого вида материала применяется определенный тип лазерного луча.

Преимущества лазерной гравировки

Технология обладает рядом преимуществ, благодаря которым и пользуется популярностью, как среди обычных потребителей, так и среди коммерческих структур:

возможность выполнить работу на уже готовом товаре, продукции, изделии;

высокая эффективность и точность;

доступная стоимость;

пуск и наладка программного обеспечения не занимает много времени;

долговечность;

стойкость к воздействию агрессивных сред;

возможность работать с любым по своим свойствам и техническим характеристикам материалом;

высокая скорость нанесения изображения, текста;

возможность выполнить миниатюрное изображение на маленьком по своим размере предмете;

возможность выполнить контурную гравировку.

К недостаткам относят высокую стоимость оборудования, которое окупается, в виду высокой востребованности услуги за короткий период времени.