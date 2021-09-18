Что такое криптовалюта простыми словами
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Что такое криптовалюта простыми словами

18 сентября 2021

С развитием интернета жизнь людей сильно поменялась. Стали появляться множество электронных кошельков, систем оплат и виртуальность денег стала привычным явлением.

В определенный момент, на радость инвесторам и людям, разбирающихся в ценных бумагах, появилсь совершенно новый вид электронной валюты – криптовалюта. Что это такое и какие имеет особенности, рассмотрим подробнее в статье ниже.

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Что такое криптовалюта

Данный вид электронной валюты, в отличие от классических электронных кошельков или платежных систем имеет отдельный сервер, который защищен особым шифрованием, которое обеспечивает высокий уровень защиты всех данных.

Это минимизирует риск взломов и краж.

Криптовалюта представляет собой денежную валюту, которая не имеет физического аналога, только цифровой вариант. Если для электронных счетов в банке необходимо наличие классических денег и внесение их через банк, то криптовалюта производится в сети Интернет и там же хранится.

За единицу выступает понятие «коин», что в переводе означает «монета».

Криптовалюта не подвергается инфляции, поэтому вложения в эти деньги считается более надежным. К тому же защита от копирования на высоком уровне и копированию не подлежит.

Зарабатывают на данном виде денег с помощью инвестирования или так называемого майнинга.

Майнинг – это добыча криптовалюты, с помощью специализированных вычислительных машин в виде мощного специфического процессора и операций на них

Плюсы и достоинства криптовалюты

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Преимуществ у данного вида денег сравнительно много:

  • Доступ возможен в любое время суток, не смотря на ситуацию в стране и мире.
  • Приобрести криптовалюту может любой желающий, все данные открыты.
  • Владелец кошелька с криптовалютой обладает анонимностью всех транзакций, в отличии от виртуальных счетов и аналогов.
  • Подделка этой валюты полностью исключена, поэтому все данные надежно защищены.
  • Уникальность криптовалюты в ее ограниченном выпуске. Это способствует постоянному росту стоимости за единицу, что привлекает внимание инвесторов и финансистов.

Уровень роста стоимости конкретного вида криптовалюты зависит от уровня спроса на нее и доверия со стороны пользователей.

Таким образом, криптовалюта является надежной денежной единицей, не имеющих аналогов в мире и не поддающаяся инфляции.

Обладает высоким уровнем защиты и невозможностью ее подделать или взломать.



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