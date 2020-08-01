Телепередача «Орёл и решка» — абсолютный бестселлер, который успел обрести фанатов на всём постсоветском пространстве. Изначально ведущими были Жанна Бадоева и Алан Бадоев. Однако, спустя всего несколько сезонов были привлечены новые ведущие. За 26 сезонов сменилось более 10 фронт-менов шоу. У каждой пары есть свои фанаты и хейтеры. Тем не менее, вечных телепроектов не существует. Рано или поздно происходит закат. Вполне возможно, что и «Орёл и решка» вплотную подошёл к этой черте. Ведь в последнее время о шоу вспоминают по скандалам в СМИ.

Ходят слухи, что шоу является постановочным от начала и до конца. На самом деле никакой золотой безлимитной банковской карты у ведущих нет. Это лишь предположение, которое частично подтвердили некоторые ведущие телепередачи.

Регина Тодоренко в центре скандала

Телеведущая явно любит находиться в центре внимания и делает для этого все возможное. Относительно самого шоу, внимания фанатов заслуживает следующий эпизод – на встрече с поклонниками Тодоренко проболталась, что всё шоу – красивый фейк. Нет спонсоров, которые бы готовы были спонсировать золотую безлимитную карту.

Регина рассказала, как проходят типичные съёмки очередного эпизода «Орла и Решки»:

по сценарию действительно, один из ведущих получает карту, другой выживает на 100$;

президентские люксы если и снимаются в отелях, то только на несколько часов для съёмки шоу;

сами ведущие проживают в отелях эконом-класса.

Сказать, что это заявление разочаровало фанатов шоу – не сказать ничего. Причём большинство раздражает даже не обман, касающийся денег, а выдуманные ситуации, которые не имеют ничего общего с действительностью.

Именно по этой причине так невзлюбили шоу опытные путешественники.

Очередная «комедия» в Джакарте

Те, кто бывает в Индонезии, прекрасно понимают, что никакой проблемы с транспортом (как общественным, так и трансфером) из аэропорта в центр Джакарты не было и нет. Но в шоу этому надуманному моменту было посвящено слишком много эфирного времени.

Тодоренко показательно пыталась найти автобус, который бы позволил ей добраться до города, но все попытки оказались тщетными.

Любители путешествий уверены в том, что шоу вредно само по себе, так как создаёт у людей, которые только планируют свои первые посещения интересующих стран, заведомо ложное, зачастую негативное отношение.

Особенно это касается сезона, в котором ведущие ездили по странам СНГ.

В видео приводится полное разоблачение, касающиеся отсутствия золотой карты у ведущих «Орла и решки»: