Что такое корпоративный сайт и как делается его разработка

У любой современной амбициозной компании с планами на будущее должен быть свой сайт в интернете. В идеале, если есть возможность, лучше создать не сайт-визитку, или его расширенную версию, а корпоративный полноценный ресурс. Заказать создание и продвижение корпоративного сайта можно здесь.

Что такое корпоративный сайт

Это полноценный сайт компании, который раскрывает всю информацию для клиентов. Здесь регулярно публикуются новости, информация о каких-то важных событиях и не только.

Помимо этого, данный ресурс может включать в себя разделы для внутреннего использования. Например, это могут быть личные кабинеты сотрудников с привязанной рабочей почтой для переписки, другая информация. Это особенно актуально для крупных компаний c большим количеством офисов, филиалов, сотрудников и т.д. Кроме того, возможна интеграция с современными инструментами автоматизации:

ERP

КИС

CRM

Можно взаимодействовать с клиентами? Деловыми партнёрами, частично вести бухгалтерский учёт и не только.

Понятно, что структура такого ресурса намного сложные? Чем обычного сайта-визитки. Разработка займет больше времени и денег. Но и выхлоп будет больше, потому что у потенциальной целевой аудитории, как и деловых партнеров, которые только планируют сотрудничать с компанией, будет больше доверия к ней. Они могут найти исчерпывающую информацию об организации на корпоративном сайте, убедиться в том, что это серьезная компания.

Корпоративный сайт включает в себя такие модули, как:

О компании

Корпоративные новости

Контакты

Торговый модуль (интернет-магазин)

Наши клиенты

Портфолио

Документы: скан-копии лицензий, разрешительных документов, допусков, учредительная документация.

Как осуществляется разработка корпоративного сайта

Сам процесс разработки корпоративного сайта включает в себя следующие этапы:

Постановка целей и определение задач

Выбор компании-исполнителя и заключение с ней договора об оказании услуг

Работа над сайтом

Запуск готового ресурса

Оценка результатов и внесение доработок, если они требуются.

Теоретически можно создать сайт своими силами, но на практике редко кто этим занимается, когда речь идет о крупной компании. Она просто может доверить данную задачу специалистам, которые качественно и с гарантиями все сделают.

Это может быть как частный разработчик, так и специализированная компания. Предпочтение лучше отдать второму варианту, потому что это надежнее, так как заключается договор, указываются сроки, стоимость, обязанности сторон и другие ключевые параметры.