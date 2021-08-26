Что такое корпоративный сайт и как делается его разработка

У любой современной амбициозной компании с планами на будущее должен быть свой сайт в интернете. В идеале, если есть возможность, лучше создать не сайт-визитку, или его расширенную версию, а корпоративный полноценный ресурс. Заказать создание и продвижение корпоративного сайта можно здесь.
Что такое корпоративный сайт
Это полноценный сайт компании, который раскрывает всю информацию для клиентов. Здесь регулярно публикуются новости, информация о каких-то важных событиях и не только.
Помимо этого, данный ресурс может включать в себя разделы для внутреннего использования. Например, это могут быть личные кабинеты сотрудников с привязанной рабочей почтой для переписки, другая информация. Это особенно актуально для крупных компаний c большим количеством офисов, филиалов, сотрудников и т.д. Кроме того, возможна интеграция с современными инструментами автоматизации:
- ERP
- КИС
- CRM
Можно взаимодействовать с клиентами? Деловыми партнёрами, частично вести бухгалтерский учёт и не только.
Понятно, что структура такого ресурса намного сложные? Чем обычного сайта-визитки. Разработка займет больше времени и денег. Но и выхлоп будет больше, потому что у потенциальной целевой аудитории, как и деловых партнеров, которые только планируют сотрудничать с компанией, будет больше доверия к ней. Они могут найти исчерпывающую информацию об организации на корпоративном сайте, убедиться в том, что это серьезная компания.
Корпоративный сайт включает в себя такие модули, как:
- О компании
- Корпоративные новости
- Контакты
- Торговый модуль (интернет-магазин)
- Наши клиенты
- Портфолио
- Документы: скан-копии лицензий, разрешительных документов, допусков, учредительная документация.
Как осуществляется разработка корпоративного сайта
Сам процесс разработки корпоративного сайта включает в себя следующие этапы:
- Постановка целей и определение задач
- Выбор компании-исполнителя и заключение с ней договора об оказании услуг
- Работа над сайтом
- Запуск готового ресурса
- Оценка результатов и внесение доработок, если они требуются.
Теоретически можно создать сайт своими силами, но на практике редко кто этим занимается, когда речь идет о крупной компании. Она просто может доверить данную задачу специалистам, которые качественно и с гарантиями все сделают.
Это может быть как частный разработчик, так и специализированная компания. Предпочтение лучше отдать второму варианту, потому что это надежнее, так как заключается договор, указываются сроки, стоимость, обязанности сторон и другие ключевые параметры.