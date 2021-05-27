Что такое интернет-маркетинг и в чем его особенности?
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Что такое интернет-маркетинг и в чем его особенности?

27 мая 2021

Интернет-маркетинг относится к одному из основных направлений маркетинга, который, в свою очередь, охватывает все виды поведения компаний на рынке. Интернет-маркетинг охватывает только те виды поведения, которые можно применить в сети.

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Основные цели и задачи интернет-маркетинга состоят в следующем:

  • Продвижение продукта (товаров или услуг) организации;
  • Рост уровня продаж;
  • Рост узнаваемости компании;
  • Увеличение удовлетворенности клиентов.

Если говорить об особенностях интернет-маркетинга, то необходимо определить основную разницу между оффлайн и онлайн продажами, например:

  1. В большинстве случаев покупатель является инициатором контакта с интересующей организацией;
  2. Покупатель самостоятельно ищет необходимую информацию;
  3. У компаний есть возможности для сбора информации о покупателях, чтобы улучшить свои показатели.

Разумеется, у такого направления есть ряд своих достоинств, перечислим самые основные: отсутствие привязки к определенному месту (продавать продукт можно из любой точки мира), доступность (реклама и сайт работают для клиентов в любое время суток), гибкость (информацию добавлять и удалять можно постоянно), охватывает только целевую аудиторию (в интернете можно настроить показ рекламы исключительно для целевой аудитории), интерактивность (с клиентами можно общаться не только по телефону, но и через социальные сети), оперативность (в интернете все гораздо быстрее, чем в оффлайн).

Интернет-маркетинг – это эффективный инструмент, который используют многие компании, но не все в нем разбираются. Существуют разные агентства и компании, которые помогают другим организациям использовать интернет-маркетинг, например такие услуги предоставляет компания INFINITY PROMO.

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Перед тем, как запустить процесс продвижения необходимо ответить на несколько вопросов:

  • Какие цели и задачи у продвижения? (например: продажи, узнаваемость бренда, найм новых сотрудников, регистрация на сайте, заполнение анкеты);
  • Какой срок продвижения? (например, если продвижение необходимо выполнить в сжатые сроки, то часто используют рекламу, а если продвижение направлено на длительный период, то используют SEO и другие инструменты);
  • А какой бюджет? (от допустимого бюджета зависят инструменты и подход к продвижению).

После ответов на вопросы, изучение сферы компании, ее миссии, можно начать выбирать инструменты для продвижения. Это может быть как контекстная реклама, SEO-продвижение, SMM, таргетированная реклама, рассылки, так и другие способы.

Если Вам необходимо продвижение сайта, повышение узнаваемости, рост продаж, то рекомендуем обратиться в компанию INFINITY PROMO (https://www.infinity-promo.ru/).
INFINITY PROMO – это профессиональный подход по оптимизации и продвижению сайтов во всех регионах России.



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