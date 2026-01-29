Что такое интерактивный информационный стенд и где он применяется

Информационный интерактивный стенд представляет собой мобильный терминал с сенсорным экраном. Он позволяет найти интересующую пользователя информацию. Например, стенд может рассказать о том, какие товары или услуги предлагаются, подсказать маршрут или оказать любую другую помощь.

Искать нужную информацию пользователь может с помощью голоса или прикосновения к экрану.

Какие есть преимущества у информационного стенда

Во время проведения выставок или тематических встреч можно заменить сотрудника на стойке информации и использовать информационный стенд.

Пользователи сами, не прибегая к посторонней помощи, могу получить ответы на вопросы или консультацию по актуальной теме.

С помощью таких стендов можно повысить узнаваемость бренда и интерес со стороны потенциальных клиентов.

Программное наполнение интерактивного стенда разрабатывается специально для компании, учитывая ее пожелания и потребности. При этом в ее основе лежит концепция компании.

Таким образом подобные стенды снижают потребность в персонале, автоматизируют процессы и решают множество вопросов взаимодействия с клиентами.

Где применяется интерактивный информационный стенд

Такие стенды применяют везде, где нужно дать информацию клиенту, проконсультировать, направить по нужному маршруту, провести экскурсию, дать справку.

Стенды используются в торговых центрах. В этом случае стенды подсказывают, какие акции проводятся, какой товар есть в наличии и где его найти.

Если информационный стенд используется в сфере образования, то в нем можно найти различные инструкции и видеоролики. Стенды помогут найти нужный маршрут в образовательном учреждении, напомнят о том, какое расписание. В них можно узнать о грядущих и прошлых событиях школьной или студенческой жизни, а также множество других полезных сведений.

Если интерактивный стенд установлен в месте, где проводится выставка и вернисаж, то в нем можно узнать сведения об экспонате, о художнике и скульпторе. Он поведает об актуальной тематике и причине проведения мероприятия и поможет с навигацией.

Интерактивный стенд в музее расскажет о выставках, об истории учреждения, о самых интересных экспонатах, о музейной жизни. С помощью стенда можно узнать множество других полезных сведений.

Информационный стенд, установленный в бизнес-центре, подскажет, где находится то или иное помещение, например кафе или туалетная комната. Также он поможет найти ту или иную организацию, узнать график ее работы и предоставит другие сведения.

Если интерактивный стенд установлен в отеле, то он поможет узнать о наличии свободных номеров, даст сведения об их стоимости и категории, подскажет, какие в данном отеле установлены правила размещения и выезда.

Информационный интерактивный стенд является хорошим инновационным решением, выступающим в качестве помощника бизнесу во многих сферах деятельности.