Что такое и как проходит банкротство физ лица

Банкротство – это процедура, позволяющая человеку избавиться от непосильного бремени долговых обязательств. Несмотря на то, что данный статус несколько унизителен, иногда процедура банкротства является единственным выходом из сложного финансового положения.

Помочь разобраться во всех тонкостях данной процедуры поможет информация, размещенная на сайте https://bankrotom.ru. Здесь подробно описаны последствия процедуры для должника, а также указано, какое имущество реализуется в счет уплаты долгов, а какое нет.

Что же такое банкротство

Согласно действующему законодательству, банкротом может быть признан человек, имеющий долги свыше 500 тыс. рублей. При этом последние выплаты по долговым обязательствам им не осуществлялись более 3-х месяцев.

Признать физическое лицо банкротом может только арбитражный суд, для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением. Сделать это может:

Должник в обязательном порядке, если он имеет обязательства перед несколькими компаниями. Обращение в суд должно быть осуществлено не позднее 30-ти дневного срока после наступления ситуации, отвечающей условиям банкротства. Должник в добровольном порядке, если его финансовое положение не позволяет рассчитаться с долгами. Кредитор или кредиторы для взыскания долгов.

Физическое лицо, признанное банкротом, может быть освобождено от выплат по долговым обязательствам. Но также на него накладываются некоторые ограничения. По решению суда банкроту может быть запрещено выезжать за границу, он не сможет занимать руководящие должности, распоряжаться своими счетами в банке, покупать или продавать имущество и т.д.

Основные этапы процедуры

Как и любое другое обращение в суд, заявление о признании физ. лица банкротом нужно тщательно подготовить. Прежде всего потребуется подготовить доказательства его плачевного финансового положения и не возможности осуществить выплаты по долгам.

После рассмотрения предоставленного пакета документов, судья выносит решение. В случае признания человека банкротом, в отношении его может быть начата одна из процедур:

реструктуризация. Назначенный судом управляющий составляет график погашения долгов. Этот вариант возможен в том случае, если у должника имеется хоть небольшой, но постоянный доход;

мировое соглашение. Стороны самостоятельно принимают решение о том, как именно будет погашаться задолженность;

реализация имущества, принадлежащего должнику. Полученные средства передаются кредиторам. Долг будет считаться погашенным даже в том случае, если вырученная сумма меньше.

Ответственность перед кредиторами несет должник. Реализуется только то имущество, которое принадлежит лично ему. Другие члены семьи от данной процедуры никак не пострадают.