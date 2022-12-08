Как отличить лезвия gillette mach3 от подделки

Именно лезвие gillette mach3 стало одной из первых разработок современных бритвенных принадлежностей. Поскольку спрос на данную продукцию постоянно возрастает, увеличивается и численность подделок. Для того чтобы не приобретать неоригинальную продукцию, следует знать, как правильно отличать gillette mach3. По выгодной цене купить лезвия Gillette можно в интернет-магазине зубные-щетки.укр.

На какие внешние признаки стоит обратить внимание

Чтобы беспрепятственно отличить оригинал от подделки, нужно сосредоточиться на нескольких аспектах.

Перед тем как открывать упаковку, стоит ее обследовать. Все надписи должны быть четкими, а оттенки — насыщенными и привлекательными. Все края упаковки должны быть обработанными. Если нажать на уголок, то он должен оставаться целостным.

Не менее внимательно нужно обследовать и пластик, входящий в состав картридж. Важно, чтобы на пластике был не только заводской номер, но и гравировка.

Все выемки на кассете должны иметь округлую форму. Такой результат достигается за счет применения специального сертифицированного оборудования.

Кассета обязательно должна содержать заводской номер. Цифры, которые будут входить в состав, отличаются. Они зависят не только от года выпуска, но и от определенной модели.

Основные правила

Чтобы значительно упростить данную процедуру, стоит обратить внимание на ряд рекомендаций, которые подготовлены профессионалами.

Для проверки штрих-кода могут быть использованы специальные программы. В большинстве случаев посредством штрих-кода можно установить, где именно была зарегистрирована торговая марка. В некоторых случаях можно увидеть, что регистрация была произведена во Франции. На самом деле, компания-изготовитель расположена в Германии.

На упаковке обязательно прописывается, кто именно является производителем. Но в случае если кто-то будет заниматься подделкой, копированием, то установить это может лишь профессионал.

Не менее важно сравнить и упаковку. На ней должны быть инструкции на нескольких языках. Все зависит от того, в какой именно стране было изготовлено лезвие.

Чтобы выбрать и приобрести высококачественные лезвия, стоит обращаться к проверенным поставщикам.

Они обязательно должны демонстрировать документы, посредством которых подтверждается высокий уровень качества, соответствие установленным нормам.

Чтобы исключить приобретение некачественной и неоригинальной продукции, стоит обращаться к проверенным поставщикам.