Что такое эквайринг для бизнеса и как его подключить

Безналичные расчеты в наши дни стали обыденностью. Многие организации давно перечисляют заработную плату сотрудникам на банковские карты, так как этого требует действующее законодательство. Пенсии и все остальные социальные выплаты также зачисляются на банковские карты.

Да и сами граждане нашей страны предпочитают хранить деньги именно в таком формате, так как это надежнее. Деньги можно потерять, их могут украсть. Шансы вернуть их минимальны. Если это произойдет с карточкой, ее можно оперативно заблокировать, позвонив в банк. Неудивительно, что и в сфере бизнеса, когда речь идет о расчетах с клиентами и покупателями, в последнее время объем безналичных операций стремительно растет.

Чтобы иметь возможность предоставлять своим клиентам безналичную оплату покупок, требуется подключить такую услугу, как эквайринг. На выгодных условиях подключение эквайринга возможно в Модульбанке.

Что это такое

Это специализированная услуга, предоставляемая банками, работающими с юридическими лицами. Эквайринг предоставляет возможность расплачиваться банковскими картами прямо на месте.

Это может быть как обычный магазин, так и онлайн. Правда формат немного другой, но суть одна. Покупателю или клиенту, который пользуется услугами компании, не нужно предварительно идти и снимать наличные деньги в банкомате. Он сразу на месте расплачивается картой. У эквайринга есть дополнительные преимущества. Это:

Возможность мгновенной оплаты картой

Повышение лояльности клиентов

Увеличение размера выручки, так как согласно статистике с карты люди тратят на 20% больше денег, чем при расчетах с наличными.

Участниками эквайринга являются следующие лица:

Предприниматель или организация, которая продает различные товары или услуги и принимает за это платежи.

Банк – который является эквайером и выполняет функции посредника, получая и обрабатывая денежные средства, переводя их на расчетный счет клиента.

Покупатель или клиент – тот, кто покупает товар/услугу и расплачивается за это не наличными, а банковской картой.

Как подключить эквайринг для бизнеса

Чтобы подключить эквайринг, предпринимателю или организации предварительно необходимо заключить договор с банком, который такие услуги предоставляет.

Так как подобных предложений много, можно не спешить и изучить все, сравнить условия и выбрать самый выгодный. Также потребуется приобрести специальный терминал, провести интернет, если его нет, чтобы ничего не зависало и все операции быстро проводились.