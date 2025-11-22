Как хранить шубу-норку

Норковая шуба создает роскошный и стильный образ. Чтобы надолго сохранить ее вид, наслаждаться ею дольше, чем 2-3 сезона, надо знать тонкости ее правильного хранения. Большой выбор норковых шуб представлен на сайте.

Как хранить шубу в сезон и вне его

Любая хозяйка норковой шубки любит покрасоваться в ней.

Но она должна знать, что любит и не любит ее шубка. Мех из норки требует свободы и комфорта. Не для него частые поездки в часы пик в метро, автобусе или маршрутке. Последствиями могут стать как минимум потертости на шубе. Другой враг норки – сырость. Не стоит беспокоиться, если на улице идет мокрый снег пополам с дождем. Но дома надо поухаживать за шубкой: встряхнуть ее, пройтись по ней щеточкой или впитывающей воду салфеткой, повесить сушить в темном месте.

Не вздумайте сушить ее недалеко от обогревателей или с использованием фена, если не хотите испортить мех.

Перед отправкой норки на летние каникулы полезно сдать ее в химчистку.

Летом шуба должна быть упакована в хлопчатобумажный или льняной чехол и висеть на мягких плечиках в соответствии с размером. Чтобы шуба не мялась, чехол должен иметь боковую вставку. За теплый сезон ее надо несколько раз достать для проветривания. Но помните, что мех норки боится солнечных лучей. А еще он не любит химические средства, например, против моли. Лучше пропитать чехол отпугивающими моль препаратами.

Борьба с проблемами при неправильном хранении

Красота сложенной шубы может быть нарушена так называемыми «заломами».

Бороться с ними можно домашними способами. Например, разглаживание меха влажной губкой в направлении роста ворса. Можно также развесить шубку на часок над ванной, наполненной горячей водой. Конечно, мех норки не любит влажность, но здесь выбирается меньшее из зол. Если от шубы исходит неприятный запах, ее надо проветрить. При обнаружении моли в шкафу, где висит шуба, в нем можно разложить сухие корочки цитрусовых или сухие листья мяты.

Хранение норковой шубы в помещении с высокой температурой и повышенной сухостью приводит к пересыханию мездры.

В таком случае готовится раствор из литра воды, столовой ложки столового уксуса и 50 грамм соли. Обработанная этим раствором мездра оставляется на 2 часа.

После этого мездру разминают руками. При пожелтении светлого меха помогает протирание его ватным тампоном, смоченным в столовом уксусе или спирте.

После ворс расчесывают.

Правильно ли хранился мех – на это укажет его природный блеск. Если соблюдать все правила хранения, шубка из норки будет служить долго.