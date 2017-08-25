Что такое джингл

Реклама — это один из самых качественных факторов, влияющих на узнаваемость или популярность конкретного объекта. Сегодня существует множество видов подобных подходов.

Среди всего этого разнообразия следует выделить короткие аудиоролики, которые звучат на радиостанциях. Более детально узнать концепцию и заказать такой продукт можно на сайте http://www.headmade.ru/services/audioreklama.htm.

Основные понятия

Джингл представляет собой законченную музыкальную фразу, которая отличается целенаправленностью текста. Зачастую подобные композиции встречаются на радио, где с их помощью рекламируют конкретную станцию.

Также ее джингл можно услышать в таких ситуациях:

переход рубрик в различных радиошоу;

анонсирование, идущей в данный момент программы;

реклама различных товаров или услуг.

Композиции такого вида отличаются несколькими уникальными характеристиками:

Длительность джингла – не дольше 30 секунд. Каждая композиция имеет конкретную тематическую направленность. Их пишут под заказ для решения определенных задач. Практически в каждом джингле присутствует упоминание известного бренда или другого продукта.

Разновидности песенок

Одной из основных критериев для классификации джинглов является их длительность. Согласно этому параметру выделяют такие виды композиций:

Шотган представляет собой небольшую фразу, которая сопровождается музыкальным фоном. Длительность ее не превышает 3 секунд.

Основной джингл. Конструктивно это произведение уже напоминает песню, так как может включать в себя не только музыку и вокал, но и аудиоэффекты или голос ведущего. Длительность композиции около 15 секунд.

Рамп. Композиция характеризуется большой длиной (до 30 с). Здесь применяются все музыкальные эффекты, которые совмещены с переходной текстурой.

Отдельным типом джингла считается транзишен. Данные звуки вставляются между треками в качестве заставки или перехода. Алгоритм создания джингла можно описать такими последовательными шагами:

В первую очередь создается концепция, на основе которой будет писаться музыка и слова. Важно определить характер произведения, а также его основные цели. После этого пишется музыка. Если вы не композитор, можно использовать специальные компьютерные программ, которые упростят эту процедуру. Написание текста и его наложение на аудио.

Качественный джингл — это не только узнаваемость, но и возможность поднятия рейтинга радиопрограммы.