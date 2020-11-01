Что такое доска-флипчарт и их виды

Чтобы хорошо выступить на конференции, важно использовать различные методы представления материала, и в этом может отлично помочь доска флипчарт.

Она может сделать выступление гораздо более понятным тем людям, которые лучше всего воспринимают информацию визуально, так что всем тем, кто хочет быть безупречен в представлении материала, стоит обратить внимание на эти изделия.

Что представляет собой доска-флипчарт

Издалека можно принять такую доску за мольберт. И действительно, у них много общего не только внешне, но и по функционалу. Такая доска точно также стоит на трех ножках, это и не удивительно, ведь именно такая технология отлично себя зарекомендовала.

С одной стороны это обеспечивает необходимую степень устойчивости, но с другой стороны, это минималистичный вариант опоры, так что и весит изделие по-минимуму.

Конечно, комфорт от использования такой доски в немалой степени зависит от того, правильно ли подобраны аксессуары для нее. Обычно такое изделие имеет маркерную обложку, что максимально удобно для организации доклада. Можно наглядно показать аудитории и комиссии суть той или иной проблемы и пути ее решения.

Какие есть разновидности таких досок

Самый популярный вариант – доска с маркерной обложкой, однако это вовсе не значит, что это лучшая доска такого типа. Просто именно она чаще всего нужна. Любая металлическая доска-флипчарт может быть зафиксированной или подвижной.

Обложка может быть выполнена из легкого металла, в том числе из соответствующей стали. Бывают варианты как на трех ножках, так и на одной единственной, которая внизу разветвляется, образуя опору с колесиками.

Большинство таких досок можно использовать как магнитные, что существенно облегчает выступление. И если уж приобретать такое изделие, лучше всего выбирать наиболее многофункциональное.

Для того чтобы приобрести максимально качественную доску-флипчарт, необходимо обращать внимание на репутацию ее производителя и продавца. Также стоит почитать, что думают люди о конкретном изделии, мнение экспертов особенно важно.

Все это поможет приобрести именно такой вариант, который лучше всего подойдет по характеристикам и будет отличаться надежностью и обоснованной стоимостью.