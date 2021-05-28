Что такое доменные споры, их причины,виды и кто их рассматривает

Интернет прочно и надолго вошел в нашу жизнь. Когда в свое время Билл Гейтс говорил о том, что весь бизнес в будущем перекочует в формат онлайн, многие крутили у виска, считая, что он преувеличивает. Но его слова оказались пророческими.

Практически весь бизнес, независимо от его масштабов, сегодня работает онлайн. И часто на этом фоне у сайтов могут возникать доменные споры.

Казалось бы, как они могут возникать, ведь доменные имена уникальны. И два сайта не могут функционировать с одинаковыми доменными именами. Однако доменные споры случаются, и причины могут быть разного характера.

Причины возникновения доменных споров

Следует сразу отметить тот факт, что решение доменных конфликтов является одной из самых проблематичных задач в пространстве Интернета. Обусловлено это следующими причинами:

Наднациональный характер интернета

Технические особенности передачи данных

Особенности регулирования в этой сфере.

Если говорить о причинах возникновения доменных споров, они могут быть связаны с:

Нарушениями прав интеллектуальной собственности. Речь может идти, например, о логотипе, товарном знаке, лозунге, которые могут использоваться в доменном имени или его части.

Недобросовестной конкуренцией, связанной с использованием чужого имени, коммерческого названия и других товарных знаков. Если одна компания или сайт раньше начали использовать их, применение другой организацией уже недопустимо. Это считается неправомерным. Проблема в том, что не все официально регистрируют права на них. Поэтому те, кто использует их для себя с точки зрения закона официально его не нарушают, так как это не объект интеллектуальной собственности. В случае если все это официально зарегистрировано и считается объектом интеллектуальной собственности, у правообладателя больше шансов выиграть спор и даже добиться компенсации.

Размещение чужого контента с нарушением авторских прав.

Основными видами доменных споров являются:

Киберсквоттинг. Это доменные имена с названием товара или услуги, принадлежащими к какой-то отрасли.

Незаконная регистрация доменного имени верхнего уровня.

Как решать возникшие доменные споры

Это, как было указано выше, не так легко, так как не всегда есть возможность лично встретиться или в целом контактировать с другой стороной, потому что она может находиться в любой точке земного шара. Решить такие споры можно с помощью:

Суда

Компетентных органов.

Либо для начала можно попытаться решить спор мирным путем с помощью переговоров.