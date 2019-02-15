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Что такое доменное имя

15 февраля 2019

У каждого сайта, помимо своего названия, есть специальное сетевое имя, при помощи которого его видит компьютер. Это, в своем роде, идентификатор для провайдера. Такое имя называется доменом, и в этой статье мы расскажем вам подробнее о нем и о том, зачем и как его получить.

Что такое доменное имя

Если вы знаток и знаете все о доменном имени, но вам нужно его получить, то вам стоит обратиться на сайт https://citydomain.com.ua/.

Что это такое

Любой интернет — ресурс состоит из двух частей: веб-сервера и доменного имени. Про первое стоит сказать то, что все ваши файлы базы данных и структура сайта находится на одном большом компьютере, который, в свою очередь, передает всю эту информацию по интернету прямо на ваш сайт.

Домен – это не что иное, как адрес, который вписывает человек и после нажатия клавиши enter попадает к вам на сайт. Это работает следующим образом: веденные буквы и цифры указывают браузеру, на каком сервере находится ваш сервис, и он достает оттуда данные.

Принцип работы домена

О том, что это такое мы с вами уже разобрали, теперь рассмотрим его принцип работы. Домен является ярлыком для сервера, на котором будет размещаться ваш сайт.

Не имея доменного имени, пользователь будет вынужден вводить полностью Ip – адрес вашего ресурса. В этом есть один большой минус: эти адреса очень длинные и их сложно запоминать, также это будет не очень привлекательно смотреться в адресной строке.

Что такое доменное имя

Все домены делятся на несколько уровней, которые указывают на их вид:

  1. Первый и самый верхний уровень – tld. Наиболее распространёнными именами среди тысячи всевозможных, являются:
    • com;
    • org;
    • net;
    • edu.
  2. Второй, верхний уровень, он же cctld, отвечает за национальные доменные имена. Он состоит всего лишь из двух букв которые указывают на страну, например us — США, jp – Япония.
  3. Следующий верхний уровень – это общие домены gltd. Они чаще все предназначаются для конкретной сферы использования, напри домен edu означает что интернет-сайт используется в образовательных целях или учебных заведениях. Также сюда относится mil – армия, gov – государственные ресурсы и org — для различного типа организаций.

Чтобы зарегистрировать доменное имя, нужно обратиться либо к своему провайдеру, либо к специальным сервисам.

На специализированном сайте достаточно пройти регистрацию, указать домен, которого еще не существует, оплатить услуги аренды и подвязать его к интернет-сайту. Цена будет варьироваться в зависимости от типа доменного имени. Самыми дорогими считаются org, net, mil и gov.



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  • Георгий: Можно размещаться в различных каталогах, вот один к примеру. https://dumki.by
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