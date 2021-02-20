Что такое диплинки, их польза и как их создать
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Что такое диплинки, их польза и как их создать

20 февраля 2021

При продвижении различных товаров, услуг, ПО и не только в интернете используются самые разные инструменты, в числе которых диплинки. Некоторые маркетологи и сммщики категорически против них, считая, что это снижает лояльность целевой аудитории. Другие, наоборот, уверены в эффективности такого инструмента. Кто же прав? И что же собой представляют диплинки, с чем их едят?

Что такое диплинки

Диплинк — разновидность активной гиперссылки. Если классические ведут на какой-то сайт, то диплинки – перенаправляют пользователя в мобильное приложение.

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Их преимущество в том, что они существенно уменьшают число барьеров, которые стоят между пользователям и конечной целью, которую он должен совершить.

Дело в том, что гаджеты и интернет – это индустрия отвлечений. Каждый за собой замечал, что неоднократно садился за ПК или брал в руки смартфон, чтобы, например, найти какую-то конкретную информацию, но быстро отвлекался или вовсе забывал, из-за чего он оказался на просторах мировой глобальной паутины. Диплинки повышают шансы того, что пользователь совершит целевое действие, ни на что не отвлекаясь.

Например, это может быть сайт онлайн-магазина, который предлагает перейти в свое фирменное приложение. Если оно уже установлено, переход произойдет прямо туда и откроется страница с тем товаром, который рассматривал в браузере пользователь.

Если приложение не установлено, будет осуществлен переход на ссылку, откуда можно скачать и установить его. Все продумано.

Сфера применения

Диплинки можно использовать как гиперссылку в тексте на стандартных сайтах.

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Но, наибольшей популярностью они пользуются в:

  • Социальных сетях
  • Сайтах-визитках
  • Для арбитража трафика и так далее.

Например, для рекламы в социальных сетях, диплинки подходят идеально. Можно «свайпнуть» интересующую рекламу и сразу перейти в приложение.

Как создавать диплинки

На некоторых сайтах и социальных сетях достаточно использовать URL ссылку, чтобы обеспечить автоматический переход.

Но, не всегда это работает. Поэтому, сразу после того, как ссылка вставлена и сохранена, следует лично попробовать перейти по ней, чтобы оценить работоспособность.

Если стандартный способ не подходит, можно воспользоваться специальными сервисами по созданию диплинков. Нужно вставить URL, нажать на кнопку «Преобразовать», скопировать полученную ссылку и попробовать использовать на нужном ресурсе.

Должно сработать.



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