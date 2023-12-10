Что такое BTL маркетинг

BTL-реклама это разновидность маркетинга, которая направлена только на узкую целевую аудиторию какой-либо услуги или товара. Разновидность объединяет в себе сразу несколько методов привлечения новых клиентов и повышения заинтересованности уже существующих.
Бренды используют BTL-маркетинг в случаях, когда необходимо наладить взаимодействия с определенной группой потребителей.
Основной инструмент — таргетированная реклама в поисковых системах и соцсетях. Также может применяться раздача листовок возле торговых центров и бизнес-центров. В некоторых случаях используется комплексный подход и дополнительно организуются тематические и отраслевые мероприятия, направленные на привлечение новых клиентов. Рекламное BTL агентство предлагает свои услуги на сайте https://iambtl.ru/.
Преимущества
BTL-реклама позволяет брендам напрямую взаимодействовать с конкретной категорией своей целевой аудитории.
У такого подхода есть ряд преимуществ:
Рекламу можно персонализировать
Подход к работе с конкретной категорией позволяет не только учитывать интересы узкой группы лиц, но и интересы каждого клиента по отдельности;
BTL-маркетинг не раздражает потенциальных клиентов
Это обусловлено тем, что рекламная кампания направлена на определенную группу людей, которые уже заинтересованы в товаре или услуге;
Возможность проведения рекламных кампаний на месте продажи
Как правило, для этого используются раздачи листовок возле ТЦ, в котором и располагается бренд. Такой подход позволяет быстро привлечь потенциальных покупателей;
Точная статистика
Прямое взаимодействие с конкретной группой лиц и с каждым клиентом в частности позволяет точно отслеживать количество новых клиентов и потенциальных покупателей.
Это позволяет оценить общую результативность проводимых рекламных кампаний и оперативно вносить коррективы;
BTL-маркетинг доступен для всех
Рекламные кампании направленные на узкую группу заинтересованных лиц доступны как представителям крупного бизнеса, так и среднего и малого. В первую очередь благодаря доступной стоимости таргетированной рекламы в поисковых системах.
Какие инструменты используются
BTL-маркетинг обширен и включает в себя способы проведения рекламы на сразу нескольких направлениях:
- Рассылки на email;
- Создание персонального чат-бота в мессенджерах для информирования старых клиентов и привлечения новых;
- SMM: работа в социальных сетях;
- Сарафанное радио.