Что такое BTL маркетинг

BTL-реклама это разновидность маркетинга, которая направлена только на узкую целевую аудиторию какой-либо услуги или товара. Разновидность объединяет в себе сразу несколько методов привлечения новых клиентов и повышения заинтересованности уже существующих.

Бренды используют BTL-маркетинг в случаях, когда необходимо наладить взаимодействия с определенной группой потребителей.

Основной инструмент — таргетированная реклама в поисковых системах и соцсетях. Также может применяться раздача листовок возле торговых центров и бизнес-центров. В некоторых случаях используется комплексный подход и дополнительно организуются тематические и отраслевые мероприятия, направленные на привлечение новых клиентов. Рекламное BTL агентство предлагает свои услуги на сайте https://iambtl.ru/.

Преимущества

BTL-реклама позволяет брендам напрямую взаимодействовать с конкретной категорией своей целевой аудитории.

У такого подхода есть ряд преимуществ:

Рекламу можно персонализировать

Подход к работе с конкретной категорией позволяет не только учитывать интересы узкой группы лиц, но и интересы каждого клиента по отдельности;

BTL-маркетинг не раздражает потенциальных клиентов

Это обусловлено тем, что рекламная кампания направлена на определенную группу людей, которые уже заинтересованы в товаре или услуге;

Возможность проведения рекламных кампаний на месте продажи

Как правило, для этого используются раздачи листовок возле ТЦ, в котором и располагается бренд. Такой подход позволяет быстро привлечь потенциальных покупателей;

Точная статистика

Прямое взаимодействие с конкретной группой лиц и с каждым клиентом в частности позволяет точно отслеживать количество новых клиентов и потенциальных покупателей.

Это позволяет оценить общую результативность проводимых рекламных кампаний и оперативно вносить коррективы;

BTL-маркетинг доступен для всех

Рекламные кампании направленные на узкую группу заинтересованных лиц доступны как представителям крупного бизнеса, так и среднего и малого. В первую очередь благодаря доступной стоимости таргетированной рекламы в поисковых системах.

Какие инструменты используются

BTL-маркетинг обширен и включает в себя способы проведения рекламы на сразу нескольких направлениях: