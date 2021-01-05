Что такое брендбук, зачем он нужен и что входит в него

Бизнес, независимо от того, что именно за сфера, и какую продукцию производит компания, в условиях рыночной экономики, нуждается в грамотном продвижении.

Неудивительно, что в последнее время, в том числе и в нашей стране появилось такое понятие как брендбук, который используется не только крупными организациями, но и многими представителями малого и среднего бизнеса. Не все знают что это такое, что включает в себя, и зачем вообще он нужен. Заказать разработку брендбука профессионально и по выгодной цене предлагает агентство Richhaul.

Что это такое

Сейчас принято считать что брендбук — это, своего рода, инструкция по визуальной составляющей бренда компании. Речь идет о логотипе, используемых в шрифтах и т.д.

Однако классическое понятие брендбука более емкое и включает в себя общую концепцию продвижения компании в целом. То есть здесь логотип, шрифты и прочие визуальные составляющие, характерные для данной компании, являются одной из частей.

Помимо них также брендбук включает в себя общую концепцию продвижения, формирование корпоративного духа, правильное позиционирование компании на рынке и многие другие важные моменты.

Обычно полной кейс брендбука есть у крупных компаний. А представители малого и среднего бизнеса использует данное понятие именно для сбора визуальной составляющей бренда. Хотя здесь каких-то жестких правил нет. Каждый может включать в брендбук именно то, что ему нужно, то что кажется важным.

Что включает в себя брендбук

Один из обязательных элементов — это описание специфики бренда. Оно может быть кратким и включать в себя всего несколько слов или предложений, либо емким и состоять из нескольких десятков страниц. Также брендбук включает в себя:

логотип и его презентацию

фирменные цвета

фирменные шрифты

фирменную графику

фирменные паттерны

дизайн носителей рекламной информации

Как создаётся брендбук

В основном создают его не в самой компании, а дизайнерской студии. Хотя дизайнеры могут быть штатными, если речь идет о какой-то крупной корпорации.

Брендбук — это инструкция для всех тех, кто будет работать в этой компании, продвигать её, чтобы они придерживались установленного фирменного стиля. Это позволит сделать компанию и её продукцию узнаваемой.

Часто фирмы прибегают к ребрендингу, полностью или частично меняя логотип, шрифт и цвет. Все эти изменения также отражаются в брендбуке. Сейчас, когда конкуренция очень жёсткая, и помимо качества продукции, необходим грамотный маркетинг, использование брендбука является архиважным для любой амбициозной фирмы.