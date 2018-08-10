Что такое бланк строгой отчетности

Поскольку не все виды предпринимательской деятельности должны иметь контрольно-кассовый аппарат, выдавая клиентам кассовые чеки. В некоторых ситуациях, оказывая услуги жителям нашей страны, фирма может предоставлять бланк строгой отчетности.

Оформить заказ на печать подобных бланков можно на сайте http://www.delkniga.ru/. Рассмотрим подробнее, что это за документ и какими особенностями он обладает.

Предназначения бланка строгой отчетности

Данный вид документов выдается для того, чтобы подтвердить факт получения наличности или при осуществлении безналичного расчета посредством платёжной карточки за оказание определённых услуг. Он используется как альтернатива традиционному кассовому чеку. Существует также отдельный порядок учета подобной документации.

К наиболее популярными видами подобных бланков принадлежат различные квитанции. Подобная может быть предоставлена клиенту в парикмахерской в обмен на деньги, которые он заплатил за стрижку.

Как бланки строгой отчетности используются также:

тур путевки;

билеты на транспорт, например, на автобус;

талоны и абонементы.

Формы бланков

На законодательном уровне утверждены образцы подобных бланков для таких сфер деятельности как:

страхование;

туризм;

предоставление ветеринарных услуг;

пассажирские перевозки;

ломбарды.

Если компания занимается другим видом деятельности, тогда чёткого образца нет. Важное условие — присутствие в подобной документации обязательных реквизитов:

название, серия и номер документа (состоит из 6 знаков);

фамилия, имя и отчество физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью;

ИНН;

вид предоставляемой услуги;

стоимость проведённой операции;

величина оплаты;

дата, когда был произведён расчет и составлен документ;

должность, а также фамилия, имя и отчество человека, который осуществил операцию, его подпись и печать.

На таком документе также должны быть прописаны данные о производителе и тираже подобных бланков.

Основной бланк передаётся клиенту, а корешок остаётся на фирме. Он должен храниться не меньше 5 лет.

Самое главное условие использования подобных бланков — они должны быть внесены в отчетность. Учёт бланков строгой отчетности осуществляется исходя из его индивидуального номера, который записывается в книге учёта с пронумерованными и прошитыми страничками. В подобной книге должна присутствовать печать и подпись бухгалтера и руководителя предприятия.

Несмотря на то, что информацию можно писать в произвольном порядке, она должна характеризовать весь документооборот.