Что такое бальзам Живокост от «Сибирское здоровье» и от чего помогает?

Человеческий организм – это сложнейшая система, которая нуждается в контроле и внимании к слабым его частям. «Слабым звеном» следует считать суставы. Они легко травмируются, но при этом лечатся и заживают очень медленно. Речь может идти о годах восстановительных процедур. Более того, серьёзные травмы суставов могут приводить к инвалидности.

На сайте https://sibhealth.com.ua/ читатель сможет приобрести уникальный бальзам, созданный на базе природных компонентов. Эффективность его неоднократно подтверждалась на практике. Тем, кто обладает проблемами с суставным аппаратом, бальзам «Живокост» однозначно рекомендован к применению.

Что входит в состав бальзама?

В составе присутствуют:

бодяга;

окопник;

хондроитин;

глюкозамин.

Компоненты подобраны неслучайно. Бодяга эффективным образом стимулирует кровоснабжение, обеспечивает быстрое заживление повреждений. Более того, регулярное воздействие бодяги способно снижать отёчность (актуально не только для суставов).

Экстракт окопника требуется для снятия болевого синдрома, ускорения заживления тканей. Речь идёт в первую очередь о связках и хрящах. Окопник обладает выраженным регенерирующим эффектом.

Без хондроитина немыслим процесс восстановления хрящевой ткани. А именно – благодаря блокирующему эффекту в отношении свободных радикалов, хондроитин способен защищать от разрушения коллагеновые структуры хряща.

При каких заболеваниях показан бальзам «Живокост»?

Врачи рекомендуют использовать бальзам при наличии следующих диагнозов: артрит, ревматизмы, травмы (как бытового, так и спортивного характера), при болях в суставах, при подагре, при остеохондрозах, при болях в мышцах.

Можно сказать, что бальзам вполне универсален и способен оказывать посильную помощь в широком спектре проблем с суставами, связками.

Обратим внимание, что у бальзама «Живокост» присутствуют противопоказания. А именно – личная непереносимость компонентов из состава. Если у пациента присутствует аллергическая реакция на бодягу, эфирные масла эквалипта, розмарина и т.д., Живокост не рекомендуется к применению.

Выявить непереносимость легко – нанесите минимальное количество бальзама на кожу и подождите 15-20 минут. Если покраснения и зуда не возникло, аллергии нет.

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В видео Елена Рощина даёт собственный отзыв о бальзаме Живокост: