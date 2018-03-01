Займ под залог ПТС – экспресс-способ получения денежных средств

Ситуаций, когда срочно могут понадобиться деньги, множество. Форс-мажоры периодически возникают в жизни каждого из нас.

Оформление кредита в банке, как правило, занимает определенное количество времени, иногда до нескольких дней, и главное, требует подготовки пакета документов. Да и отказы в выдаче банковского кредита не редкость.

Небольшую сумму практически всегда можно одолжить у знакомых. Но что делать, когда денег требуется немало? Кредит под залог ПТС в автоломбарде – быстрый и легкий способ получить нужную сумму.

Условия получения кредита в автоломбарде

Получить денежные средства в автоломбарде можно быстро, без заполнения анкет и предоставления справок о заработной плате. Процесс максимально прост и понятен.

Для заключения кредитного договора с автоломбардом и получения нужной вам суммы, достаточно предоставить:

паспорт;

ПТС;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

запасной ключ от авто.

Главным преимуществом такой сделки является то, что автомобиль остается у вас. Собственно, если вы добросовестный заемщик, выполняющий свои обязательства перед банком, риска никакого нет.

Требования к заемщику и автомобилю

Для получения денег под залог ПТС в автоломбарде должны выполняться следующие требования:

совершеннолетний возраст заемщика;

гражданство РФ;

ТС должно находиться в собственности заемщика;

отсутствие непогашенной судимости и исполнительных производств по гражданским делам;

технически исправный автомобиль с комплектом всех необходимых документов.

При выполнение простых условий решение по кредиту обычно принимается в течение получаса, после чего подписывается кредитный договор, и вы сразу можете забрать полученные денежные средства.

Преимущества кредита в автоломбарде

Кредит под залог ПТС – это возможность быстро получить нужную сумму под сравнительно небольшой процент. Преимуществ у такого кредита достаточно:

автомобиль остается у вас – не нужно оставлять его на стоянке, оформлять генеральную доверенность или заключать договор купли-продажи;

деньги выдаются сразу после подписания кредитного договора;

существует возможность досрочного погашения кредита;

отсутствие дополнительных комиссий;

возможность погашать задолженность онлайн через сайт компании-кредитора.

Получить безопасный займ под залог ПТС в Екатеринбурге вы можете в компании Молл-автоломбард. Низкая процентная ставка по кредиту и упрощенная процедура получения выгодно отличают этот вид займа от других экспресс-способов.

Высокая скорость получения денежных средств обеспечивается отлаженной системой: вы предоставляете документы, ваши данные вносятся в стандартный бланк договора, и вы тут же получаете деньги на руки.

Молл-автоломбард предоставляет возможность быстро и без каких-либо последствий поправить свое финансовое положение.

Вы получаете денежные средства, а потом погашаете их согласно графику платежей. Никаких срытых комиссий, все честно, прозрачно и просто!

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про то, как правильно оформить залог автомобиля.