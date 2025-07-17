Что сейчас с суперяхтой Project JAG

Проект роскошной яхты JAG заложили с 2019 года, в 2021 она технически впервые была спущена на воду для дальнейших работ в Кильский канал между Балтийским и Северным морем у немецкого города Киль.

Из дока города Рендсбурга вышла в конце лета 2023. А в мае 2024 прошла все положенные морские испытания, и передана владельцу. Сейчас ее имя Kismet.

Суперяхта во всей красе

Project JAP, сравниваемую с мастодонтом с ее 112 м длины и 18 м ширины, впервые увидели в Балтийском море 22.07.2021. Компания Lrssen так делает всегда: судно спускается на воду Рендсбургской верфи в основном корпусе, в все наполнение оснасткой, оборудованием, и отделка выполняются на плаву.

Проектировала яхту и ее строительство Moran Yacht. JAG призвана была заменить уже бывшую предыдущую яхту этого хозяина, у которой длина была «всего» 96 м.

Судно для 20 фешенебельных гостей в 11 каютах имеет 40 сотрудников экипажа вместе с капитаном и обслуживающим персоналом.

Комфорт и развлечения обеспечиваются салоном красоты и СПА, крипто сауной, бассейном, кинотеатрами внутри в лаундже и снаружи (150”), танцполом, тренажерным залом, лифтом, площадкой для вертолета.

Уют обеспечивают камины, отапливаемые на биотопливе. Вертолетную площадку мгновенно приспосабливают под корт, чтобы играть в пиклбол и баскетбол.

Внешние экстерьерные дизайны проектировала in Italy студией из Венеции Nuvolari Lenard автором десятков дизайнерских проектов на суперяхтах и яхтах поменьше.

Соавторы студии и проектов – К. Нуволари (морской архитектор), и Д. Ленард, именитый дизайнер. Нос судна они украсили скульптурой ягуара. Обтекаемость форм и гармонично сочетаемые строгие геометрические лодочные линии. При этом яхта сохраняет роскошную элегантность в гармоничности ее пропорций. Интерьеры внутренних помещений разрабатывались британцами. Это знаменитая студия Reymond Langton (город Бат). Как заявили в Lrssen, это подчеркивание и уважительное отношение к предпочтениям и традициям собственника.

Остроконечность бушприта стремится вперед за горизонт, с напоминанием таких бушпритов, устанавливаемых в носах суден прошлых эпох. Суперяхта несется по морю, вооруженная решимостью и стремительной победной динамикой.

Внимание к ней было приковано с самого 2019 года, когда о намерениях ее создания заявляла Lrssen, выставляя на торг в Monaco Yacht Show. Теперь фешенебельное судно рассекает морскую гладь с новым собственником.