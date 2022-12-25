Что считается наружной рекламой
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Что считается наружной рекламой

25 декабря 2022

Существует множество вариантов наружной рекламы, размещаемых на специальных конструкциях на временной основе. Чаще всего ее можно увидеть на улице в посещаемых местах, на стенах и фасадах разных объектов, на общественном транспорте и других подобных элементах.

Такая реклама обладает высокой эффективностью, так как попадает на обозрение любому прохожему. Также к наружной рекламе относят сообщения, которые размещаются в торговых центрах или супермаркетах, например, конструкция POS или экран и другие предметы.

Однако из всех видов наружной рекламы выделяют самую распространённую внутреннюю, которая объединяет OOH и включает ATL-раскрутку. Рассмотрим средства наружной рекламы и её достоинства. Заказать изготовление и монтаж наружной рекламы в Сыктывкаре можно здесь.

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Что используется в наружной рекламе

В городе используется множество вариантов конструкций, которые размещаются по всей территории и предназначены для показа большому количеству проходящих мимо людей.

Например, используют электронное табло, билборды, вывески, щиты, мультивизионное оборудование и даже маркизы и т.д. И т.п. Широкий спектр средств позволяет сделать её интересной, видимой для всех и раскрутить продукт предприятия.

Однако самым популярным средством подобной рекламы является крупный плакат. Плакаты на щитах размещаются вдоль автомобильных трасс или в местах, где постоянный поток людей.

Таким образом, бизнесмен напоминает потребителю об услугах или товарах, которые предлагает. Предприятие может размещать на плакате скидки на товары или услуги, накопление различных бонусов или уведомлять о ближайших крупных распродажах.

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Достоинства рекламы

Наружная реклама обладает массой преимуществ, так как позволяет привлечь внимание широкую аудиторию.

Достоинства:

  • Она не выключается и не переключается, будет видна постоянно;
  • Не нужно применять смартфоны для перехода по qr-коду, чтобы узнать подробности рекламного предложения;
  • Аудитория постоянно возрастает благодаря такому способу рекламы;
  • Экономичный способ для привлечения клиентов;
  • Эффективный способ даже для салонов красоты, магазинов и т.п.

Если компании необходимо привлечь новых клиентов и продать быстрее товар или оказать выгодную услугу.

Тогда наружная реклама будет оптимальным решением для размещения на улице в любом выбранном объекте.



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