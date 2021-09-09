Как правильно арендовать авто на отдыхе в Крыму

Крым можно смело назвать одним из самых популярных туристических направлений в этом году с учетом того, что границы закрыты и многим приходится отдыхать на родине.

Но, даже скептики меняют своё отношение к отдыху в Крыму, как только они приземляются в аэропорту Симферополя или выходят из вагона поезда. Здесь очень красиво. Погода идеальная для отдыха, море чистое, есть вся необходимая инфраструктура. Можно поехать на экскурсию, посмотреть местные достопримечательности.

Проблема только в том, что стандартные экскурсии включают в себя популярный набор достопримечательностей и время на изучение каждой из них ограничено. Поэтому, чтобы не зависеть от программы экскурсии, не задыхаться в душном автобусе с толпой туристов, что в нынешних реалиях не очень безопасно, целесообразнее арендовать машину. На выгодных условиях это можно сделать в автопрокате Симиферополь.

Как арендовать автомобиль для путешествий по Крыму

В этом нет ничего сложного.

Машину можно арендовать заранее, что даже лучше. Потому что по прибытию на место, свободных может не оказаться,особенно если это пик сезона и туристов много. У любой компании, которая предоставляет автомобили в аренду в Крыму, есть свой сайт в интернете.

Можно предварительно навести справки о таких компаниях для того чтобы узнать, какая из них лучше, где расценки выгоднее, изучить отзывы клиентов, сравнить условия и остановиться на наиболее подходящем варианте.

На сайте выбранной компании можно изучить каталог автомобилей, которые предоставляются в аренду, выбрать даты, саму машину, узнать стоимость и условия предоставления услуги.

Можно заметить, что практически в любой компании, цена за сутки аренды уменьшается, если продолжительность общего срока увеличивается. Автомобили могут быть разного класса:

Стандарт

Бизнес

Премиум

Внедорожники

Минивэны и тд.

Здесь уже каждый выбирает тот вариант, который ему больше подходит, и цели которые он преследует.

Например, если планируется только разъезжать в черте города и населённых пунктов, можно выбрать стандартную машину, которая обойдется дешевле, чем все остальные.

Если планируется путешествовать большой семьёй, предпочтение лучше отдать минивэну, чтобы все поместились. Те, кто планирует разъезжать не только по населенным пунктам, но и изучить природные достопримечательности, должны остановить свой выбор на внедорожниках.

Как безопасно арендовать машину для путешествий по Крыму

Несмотря на то, что здесь тоже уже есть каршеринг, а аренду предлагают и частные лица, лучше всего пользоваться услугами специализированных компаний, которые работают официально, заключают договор и предоставляют официальные гарантии.

Это гарантирует надежность, исправность автомобиля, отсутствие каких-то неприятных сюрпризов в дальнейшем. Можно быть уверенным что машина исправна, есть все страховки и она не сломается где-нибудь в пути.