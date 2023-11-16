Что означает Звезда Таро 17 аркан

В целом позитивная карта. Как и любая звезда — ведет, вдохновляет, показывает путь, так и семнадцатый аркан. Но более подробно — в этой статье. Звезда — это надежда на будущее, рождение, исцеление и обновление. Иногда 17 аркан может означать негативные стороны. Значение зависит от положения аркана. На карте изображена молодая красавица без одежды. Она полностью обнажена. В руках девушки два сосуда: одной рукой она льет воду из кувшина на землю, другой — в пруд. Значение читается как вера и надежда на будущее, когда на помощь может прийти чудо — помощь от высших сил.

Карта предрекает оптимистичный “завтрашний день”, обещает исполнение всего задуманного.

В общем-то обещает, что все получится. Наконец-то после черной полосы в вашей жизни грядет полоса белая. После сумрака и уныния, отчаяния и тоски начинается новый день в вашей жизни — день новых идей, которые успешно воплотятся в жизнь. Впереди ждет успех и реализация, твердость и уверенность в задуманном, наконец-то общество признает вас. Романтические отношения и большая любовь — что из них лучше, во что вы верите? То и исполнится.

Ваш оптимистический настрой обязательно вскоре принесет настоящие чувства в вашу жизнь.

Прямое расположение в раскладе на любовь и карьеру

Романтические отношения и большая любовь — что из них лучше.

Во что вы верите? То и исполнится. Ваш оптимистический настрой обязательно вскоре принесет настоящие чувства в вашу жизнь. А если вы расстались с партнером и сейчас находитесь на пути исцеления после прошлых травм, то 17 аркан подтверждает — вы на правильном пути и все делаете так, как надо.

Ваше исцеление не за горами.

Если же вы переживаете кризис в отношениях, то аркан говорит: будете честными друг с другом, все преодолеете и отношения наладятся.

В карьере 17 аркан, тоже, успешная карта.

При условии веры в себя и оптимизма, карта подсказывает,что вы на верной дороге в достижении цели. Впереди вас ждет успех, независимо от того, ищете ли вы работу или замахнулись на директорскую должность. В материальном плане все будет отлично при прямом расположении аркана.

Аркан 17 в перевернутом положении

Вы не верите в себя. Дело, которое вы задумали, может развалиться вовсе, но пока продвигается очень тяжело. Ваш настрой тормозит. Даже если это очень легкое дело, то оно может рухнуть. Подумайте, почему вы опустили руки, почему вас одолевают сомнения в своих силах. Знайте, что если настроиться, поверить в себя, то все исполнится.

В любви перевернутая звезда — это тоже сигнал, сообщающий о неуверенности в себе.

Возможно вы считаете, что недостойны любви вообще. Почему так происходит — этот вопрос нужно задать самому себе.