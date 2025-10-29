Боевые тактические разгрузочные пояса (по-английски их коротко называют валберты) относят к элементам военной экипировки военных, сотрудников правоохранительных органов, а также активно используются охотниками и любителями активного отдыха. По выгодной цене купить боевой разгрузочный пояс можно в интернет-магазине gear-craft.ru.

Виды разгрузочных поясов, особенности конструкции и размерный ряд

Боевой пояс становится все более популярным способом переноски дополнительного снаряжения, цель ношения боевого пояса — перераспределить массу и вес дополнительного снаряжения.

Те люди, чья профессия требует ношения тактического снаряжения, знают, что место для его фиксации и закрепления может быстро закончиться.

Разгрузочные пояса позволяют снять часть снаряжения с груди и не стать в полевых условиях легкой мишенью для врага, и перераспределить элементы вокруг талии.

Основные цели ношения тактических поясов — удобная переноска оружия, боевых припасов и средств защиты.

Система разгрузки состоит из поясного ремня, плечевой лямки, сумок и чехлов. Подсумки крепятся к ремню обычной петлей.

Плечевые лямки бывают широкими и низкопрофильными: на широких помещаются дополнительные подсумки, а низкопрофильные удобно носить под бронежилетом.

Изготавливают разгрузочные пояса из разных материалов: наружные слои выполняют из прочной ткани типа нейлон или кондура с водоотталкивающим покрытием.

В качестве подкладки используют обычно Оксфорд 1200 либо другую плотную и прочную ткань.

Пояс оборудован системой крепления ячеек MOLLE на всей поверхности пояса, что обеспечивает универсальное и надежное крепление дополнительного снаряжения.

Конструкция валберта выполнена таким образом, что позволяет длительное время носить снаряжения без сковывания движений и дискомфорта.

Среди других приспособлений, которые могут быть включены в боевой пояс, — медицинский пакет-аптечка, подсумок для пустых магазинов, фляга с водой или другие мелкие предметы.

Рекомендации по подбору разгрузочного пояса

Правильная установка боевого пояса используется в сочетании с бронежилетом, чтобы снять часть массы и веса с груди и разместить ее в районе бедер.

Пояс обеспечивает оперативный доступ к важным элемента тактического снаряжения: запасные магазины к винтовке, медицинское оборудование, фляжки и другое снаряжение.

Важно правильно выбрать размерный ряд пояса: его подбирают, исходя из диаметра талии, а регулировка по фигуре выполняется путем утяжки внутреннего пояса. Выпускают разгрузочные пояса нескольких размеров, с разной возможностью комплектации боевого снаряжения.

Это зависит от места его использования и степени боевого оснащения — более легкие пояса рассчитаны на ношение пары подсумков под магазины и пистолетной кобуры.

Так называемые тяжелые пояса позволяют закрепить на нем помимо стандартного снаряжения радиостанцию, ножи, гранаты, рабочие инструмента и пр.

Для работы в условиях повышенного риска на поясах дополнительно крепят баллистическое снаряжение.

При выборе валберта нужно подбирать элемент экипировки по высоте пояса, с удобными плечевыми лямками и такой системой крепления ячеек, чтобы полностью разместить нужное снаряжение для выполнения боевых задач.