Что нужно для регистрации ИП в РФ

Статус индивидуального предпринимателя дает право заниматься предпринимательской деятельностью по упрощенной системе налогообложения, являясь предпринимательской единицей без образования юридического лица со всеми правами.
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Особенности ИП
ИП введено для простой регистрации предпринимательства, и закрытия его.
У ИП начисляется пенсионный стаж, и они могут брать кредиты в банках на бизнес более выгодные, чем физические лица.
Но ИП отвечает при банкротстве своим имуществом, и не все юрлица с ним работают из-за нестыковок ставок налогов.
Минус также в том, что фиксированные налоговые платежи нужно выполнять даже без дохода и прибыли.
Что нужно для регистрации
Частное лицо может регистрироваться ИП в возрасте от 18 лет по месту жительства или по месту пребывания. Алгоритм регистрации следующий:
- Выбор способа регистрации:
- Самостоятельно с госпошлиной 800 рублей. Не считая открытия счета и заказа печати. Нужно знать законы и виды налогообложения.
- Через юридическую фирму. Ничего не нужно делать. Фирма делает все сама с оплатой от 4 до 8 тысяч рублей. Включая пошлину, счет и печать.
- С помощью Центра Занятости в статусе безработного больше 1 месяца. ЦЗ даст консультацию, поможет оформить документы, предоставить курсы обучения по ИП. Можно получить компенсацию расходов и субсидию на бизнес до 58 тысяч.
- Определить вид деятельности по классификатору ОКВЭД – один основной, и любое число дополнительных кодов.
- Выбрать систему налогообложения. Есть пять режимов:
- Общая ОСНО.
- Упрощенная УСН.
- Сельскохозяйственный налог ЕСХН.
- Единый налог по вмененному доходу ЕНВД.
- Патентная система ПСН.
Важно сверять выбранную систему с кодом деятельности.
- Выбор налоговой инспекции по месту прописки или временной регистрации, если нет постоянной. Сюда же нужно будет подавать и отчеты.
- Подача документов – выбор способа:
- Лично в налоговую или МФЦ. Затраты не нужны.
- Через представителя по доверенности от нотариуса. Оплата нотариусу и представителю.
- Через почту или курьера с помощью заказного письма с описью вложенных документов. Оплата пересылки и нотариусу за заверенные копии.
- Через сайт Госуслуг, если там есть учетная запись.
- Через нотариуса, с оплатой его услуг.
- Через интернет-сервис налоговой службы. Забирать с паспортом и квитанцией по госпошлине.
- Оплата госпошлины 800 рублей по указанным реквизитам.
- Подача документов на регистрацию.
- Через 3 дня получение на почту листа ЕГРИП и свидетельства о постановке на налоговый учет.
Если потребуется получение физических бумаг, об этом нужно предупредить НС или МФЦ.
Документы для регистрации
Для регистрации подаются документы:
- Заявление на регистрацию по форме.
- Копия паспорта гражданина РФ.
- Квитанция по уплате госпошлины.
- Копия РВП или ВНЖ.
- СНИЛС и ИНН при наличии.