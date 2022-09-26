Что нужно для регистрации ИП в РФ
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Что нужно для регистрации ИП в РФ

26 сентября 2022

Статус индивидуального предпринимателя дает право заниматься предпринимательской деятельностью по упрощенной системе налогообложения, являясь предпринимательской единицей без образования юридического лица со всеми правами.

Услуги регистрации ИП в Краснодаре предлагает компания Abat Group https://abat-group.ru/registratsiya-firm/registratsiya-ip.

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Особенности ИП

ИП введено для простой регистрации предпринимательства, и закрытия его.

У ИП начисляется пенсионный стаж, и они могут брать кредиты в банках на бизнес более выгодные, чем физические лица.

Но ИП отвечает при банкротстве своим имуществом, и не все юрлица с ним работают из-за нестыковок ставок налогов.

Минус также в том, что фиксированные налоговые платежи нужно выполнять даже без дохода и прибыли.

Что нужно для регистрации

Частное лицо может регистрироваться ИП в возрасте от 18 лет по месту жительства или по месту пребывания. Алгоритм регистрации следующий:

  • Выбор способа регистрации:
  • Самостоятельно с госпошлиной 800 рублей. Не считая открытия счета и заказа печати. Нужно знать законы и виды налогообложения.
  • Через юридическую фирму. Ничего не нужно делать. Фирма делает все сама с оплатой от 4 до 8 тысяч рублей. Включая пошлину, счет и печать.
  • С помощью Центра Занятости в статусе безработного больше 1 месяца. ЦЗ даст консультацию, поможет оформить документы, предоставить курсы обучения по ИП. Можно получить компенсацию расходов и субсидию на бизнес до 58 тысяч.
  • Определить вид деятельности по классификатору ОКВЭД – один основной, и любое число дополнительных кодов.
  • Выбрать систему налогообложения. Есть пять режимов:
  • Общая ОСНО.
  • Упрощенная УСН.
  • Сельскохозяйственный налог ЕСХН.
  • Единый налог по вмененному доходу ЕНВД.
  • Патентная система ПСН.

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Важно сверять выбранную систему с кодом деятельности.

  • Выбор налоговой инспекции по месту прописки или временной регистрации, если нет постоянной. Сюда же нужно будет подавать и отчеты.
  • Подача документов – выбор способа:
  • Лично в налоговую или МФЦ. Затраты не нужны.
  • Через представителя по доверенности от нотариуса. Оплата нотариусу и представителю.
  • Через почту или курьера с помощью заказного письма с описью вложенных документов. Оплата пересылки и нотариусу за заверенные копии.
  • Через сайт Госуслуг, если там есть учетная запись.
  • Через нотариуса, с оплатой его услуг.
  • Через интернет-сервис налоговой службы. Забирать с паспортом и квитанцией по госпошлине.
  • Оплата госпошлины 800 рублей по указанным реквизитам.
  • Подача документов на регистрацию.
  • Через 3 дня получение на почту листа ЕГРИП и свидетельства о постановке на налоговый учет.

Если потребуется получение физических бумаг, об этом нужно предупредить НС или МФЦ.

Документы для регистрации

Для регистрации подаются документы:

  • Заявление на регистрацию по форме.
  • Копия паспорта гражданина РФ.
  • Квитанция по уплате госпошлины.
  • Копия РВП или ВНЖ.
  • СНИЛС и ИНН при наличии.



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