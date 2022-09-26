Что нужно для регистрации ИП в РФ

Статус индивидуального предпринимателя дает право заниматься предпринимательской деятельностью по упрощенной системе налогообложения, являясь предпринимательской единицей без образования юридического лица со всеми правами.

Услуги регистрации ИП в Краснодаре предлагает компания Abat Group https://abat-group.ru/registratsiya-firm/registratsiya-ip.

Особенности ИП

ИП введено для простой регистрации предпринимательства, и закрытия его.

У ИП начисляется пенсионный стаж, и они могут брать кредиты в банках на бизнес более выгодные, чем физические лица.

Но ИП отвечает при банкротстве своим имуществом, и не все юрлица с ним работают из-за нестыковок ставок налогов.

Минус также в том, что фиксированные налоговые платежи нужно выполнять даже без дохода и прибыли.

Что нужно для регистрации

Частное лицо может регистрироваться ИП в возрасте от 18 лет по месту жительства или по месту пребывания. Алгоритм регистрации следующий:

Выбор способа регистрации:

Самостоятельно с госпошлиной 800 рублей. Не считая открытия счета и заказа печати. Нужно знать законы и виды налогообложения.

Через юридическую фирму. Ничего не нужно делать. Фирма делает все сама с оплатой от 4 до 8 тысяч рублей. Включая пошлину, счет и печать.

С помощью Центра Занятости в статусе безработного больше 1 месяца. ЦЗ даст консультацию, поможет оформить документы, предоставить курсы обучения по ИП. Можно получить компенсацию расходов и субсидию на бизнес до 58 тысяч.

Определить вид деятельности по классификатору ОКВЭД – один основной, и любое число дополнительных кодов.

Выбрать систему налогообложения. Есть пять режимов:

Общая ОСНО.

Упрощенная УСН.

Сельскохозяйственный налог ЕСХН.

Единый налог по вмененному доходу ЕНВД.

Патентная система ПСН.

Важно сверять выбранную систему с кодом деятельности.

Выбор налоговой инспекции по месту прописки или временной регистрации, если нет постоянной. Сюда же нужно будет подавать и отчеты.

Подача документов – выбор способа:

Лично в налоговую или МФЦ. Затраты не нужны.

Через представителя по доверенности от нотариуса. Оплата нотариусу и представителю.

Через почту или курьера с помощью заказного письма с описью вложенных документов. Оплата пересылки и нотариусу за заверенные копии.

Через сайт Госуслуг, если там есть учетная запись.

Через нотариуса, с оплатой его услуг.

Через интернет-сервис налоговой службы. Забирать с паспортом и квитанцией по госпошлине.

Оплата госпошлины 800 рублей по указанным реквизитам.

Подача документов на регистрацию.

Через 3 дня получение на почту листа ЕГРИП и свидетельства о постановке на налоговый учет.

Если потребуется получение физических бумаг, об этом нужно предупредить НС или МФЦ.

Документы для регистрации

Для регистрации подаются документы: