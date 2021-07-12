Что нужно для получения медкнижки на работу

Если человек устраивается на работу, где необходимо предоставить медицинскую книжку, либо он продлевает существующую, сначала необходимо в очередной раз пройти медицинское обследование у ряда врачей.

Только после этого можно будет получить медицинскую книжку, если проблем со здоровьем точно никаких нет. Большинство людей, которым предстоит это сделать первый раз, не знают, как это делать, с чего начинать, куда обращаться. Оформлением медицинских книжек в Сочи занимается медцентр https://1medsochi.ru/.

Где оформить медицинскую книжку

Пройти обследование и получить этот документ можно в частных клиниках, у которых есть действующая лицензия и разрешение на осуществление такой деятельности.

Либо это могут быть государственные медицинские учреждения, где также данная услуга предлагается. Независимо от того, в государственном учреждении или в частной клинике получается медицинская книжка, это в любом случае платная услуга.

Но, речь не идет о каких-то крупных суммах. Тем более что во многих организациях оплачивает это сам работодатель.

Что потребуется для получения медицинской книжки

Основное, что необходимо сделать — это пройти осмотр врачей.

Обязательно необходимо побывать у:

Стоматолога

Хирурга

ЛОР

Терапевта

Дерматовенеролога

Гинеколога для женщин.

Также в обязательном порядке необходимо пройти флюорографию, кардиограмму, сдать ряд анализов. Помимо этого необходимо предоставить:

Фотографию 3×4

Паспорт

СНИЛС.

Если проходить всех врачей и получать медицинскую книжку по правилам, это займет примерно 5 дней или меньше.

Сначала пациент проходит врачей и сдаёт анализы. Затем через несколько дней приходит за самой медицинской книжкой при условии, что у него точно всё в порядке.

Можно ли быстро оформить медицинскую книжку

Это возможно и речь не про то чтобы купить её, не проходя обследование.

Есть частные клиники, которые предлагают экспресс оформление медицинской книжки за дополнительную плату. Ничего противозаконного здесь нет.

Просто сам процесс действительно ускорен. Клиент проходит всех врачей, сдаёт необходимые анализы. Всё это делается быстро, без очередей. В этом главное преимущество.

Можно ли купить медицинскую книжку без прохождения обследований

К сожалению это тоже возможно, но крайне не рекомендуется, так как грозит серьезными штрафами и даже временным закрытием предприятия, если проверяющие структуры обнаружат наличие поддельных или просроченных медицинских книжек у персонала.

Допустима покупка медицинской книжки только в том случае, когда горят сроки и место можно потерять. Но, после этого желательно потом всё-таки сходить к врачам и проверить свое здоровье.