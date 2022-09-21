Что нового будет в iPhone 14
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Что нового будет в iPhone 14

21 сентября 2022

В ближайшее время пользователи смогут более детально познакомиться с iphone 14. Что же будет внедрено? Большой выбор Айфон 14 в Тюмени представлен в интернет-магазине https://ishop72.ru/catalog/apple/iphone/iphone-14/.

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Каким будет новый телефон

Из представленной 14-ой линейки исключили Мини.

Что же касается формы, то она остается неизменной. В ней остаются не только закругленные углы, но и плоские грани. Но вот некоторые изменения в дизайне будут. С тыльной стороны сосредоточена глянцевая панель. Если же выбраны модель iphone 14 Про и Про Макс, то панель изменена на матовую.

Разработчики планируют в iphone 14 Про удалить «челку».

Данный элемент был заменен на несколько вырезов, подготовленных под фронтальную камеру, а также под датчик.

Оснащенность и уровень производительности

Iphone 14 Про и Про Макс оснащен диагональю в 6,7 дюймов.

При этом в состав смартфона входят те же процессоры, которые входили в состав 13-ой версии. Чип А15, который был использован, выделяется отличной производительностью. Что же касается топовых моделей, то в этом случае профессионалы решили внедрить А16.

Еще одна отличительная особенность – это увеличение оперативной памяти.

В 14-ой версии ОЗУ будет 6 Гб. Что же касается объема встроенного хранилища, то его размер составит от 256 Гб до 1 Тб. Это важно, так как единовременно можно хранить в смартфоне довольно большое количество информации.

Еще одно нововведение – это улучшенная основная камера. Так, производители планируют внедрить линзу в 48 Мп.

Это позволит сделать качественные снимки и отличное видео. Для людей, которые снимают видео, а также делают фотографии для Инстаграм, это действительно важно.

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Автономность

Следует учитывать тот факт, что в каждой новой модели iphone присутствует определенный прирост автономности.

Все это способствует обеспечению более стабильной, а также комфортной работы. В состав каждой новой модели входит аккумулятор с большой емкостью.

Обусловлено это тем, что в состав постоянно вводят новые и эффективные процессоры, а также более качественный и габаритный дисплей.

По некоторым данным в 14-ой версии смартфоны Про и Про Макс не будут оснащены портом Lightning. Для того чтобы осуществлять подзарядку, нужно будет пользоваться беспроводной зарядкой.

Что же касается стоимости Айфона 14, то она будет составлять от 800 долларов.

Все зависит от того, какая именно разновидность выбрана. Некоторые интернет-магазины уже предоставляют возможность оформления предварительного заказа на смартфон.

При этом заблаговременно можно узнать все тонкости, особенности.



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