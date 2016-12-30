Изготовление видеороликов

Изготавление видеоролика невозможно, не имея определенной практики и специальных навыков. Люди, которые делают видео таким, каким его привыкли видеть, постоянно учатся, приобретают новые знания и умения.

Видеоролики делятся на несколько типов, каждый из которых служит своим целям.

Видеоклипы бывают:

Имиджевые, Выставочные, Корпоративные, Рекламные, Объясняющие, HR видео.

Каждый человек сталкивался с рекламными клипами, они есть буквально всюду и с их помощью можно продать все что угодно. Главное, грамотно преподнести продукт, будь то обычные булавки или современные автомобили.

Процесс создания клипов интересует многих клиентов, обычно он подразделяется на несколько этапов. Их всего три, и они одинаковы для всех типов видео от рекламы, до полнометражного фильма.

Препродакш – этап подготовки, включающий большую часть работ. Сначала проводится анализ задачи, затем нужно выработать соответствующую видео концепцию. Следующим этапом пишется сценарий и проводится раскадровка. На этих этапах проходит также сбор информации, выбор мест съемки и другая подготовка. Продакш – самый емкий этап по количеству работ, так именно сейчас начинается съемочный процесс, в котором задействовано очень много человек. И при этом главным в этом процессе не всегда является режиссер, чаще всего именно от слаженной работы менеджеров зависит то, с какой скоростью будет сниматься видео. Во время этой стадии работают и компьютерщики – создавая графику, и композиторы – сочиняя музыку. А заключительным моментом этой стадии является черновой монтаж. Постпродакш – заключительная и не менее важная часть работы. В этот период ролик обрабатывается, делается окончательный монтаж и озвучивание. Также исправляются ошибки предыдущего этапа. Для коротких видеороликов эта стадия заключительной обработки длится не очень долго, а для художественных фильмов со спецэффектами она может затягиваться. Дополнительное оформление и цветокоррекция сделают видео ярче и расставят акценты. А самым последним этапом является выгон уже готового ролика.

Таким образом, становится ясно, что изготовление видеороликов – это многоступенчатый и трудоемкий процесс, который требует достаточных затрат.

Стоимость видеороликов.

Диапазон цен даже на равные по длительности видео может существенно отличаться. Цена зависит от нескольких пунктов: картинки, героев, сценария, звука, менеджмента и цели съемки.

Но даже без учета эти важных факторов, цена съемки остается основой бюджета. Она бывает трех видов: простая (40-60 тыс. руб.), средняя (80-150 тыс.руб.) и сложная (150-400 тыс. руб.)

Источник https://aliwe.info

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