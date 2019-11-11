Что носят скейтеры? Стиль одежды скейтбордистов

Многие из нас видели как тренируются скейтеры, или же на выступлениях показывают свои отработанные трюки. Но мало кто обращает внимание на стиль их одежды. Разберемся с этим поподробнее. Одежду уличного стиля бренда Palace купить по доступной цене можно в интернет-магазине mod.net.ua.

Одежда для скейтбордистов

Какую же одежду все таки носят скейтеры? Основным требованием является то, что одежда абсолютно не должна сковывать их движений, она должна быть практичной и удобной, ну и обязательно прочной. В противном случае она будет мешать во время занятий и быстро изнашиваться.

Обычно скейтеры одеты в следующие вещи:

футболки или майки свободного кроя, или наоборот приталенные (это касается теплого времени года), еще вполне востребованные рубашки (речь не о классике), а также лонгсливы;

джинсы свободного кроя или облегающие штаны, также можно встретить скейтеров в шортах, но они менее популярны, так как меньше защищают ноги от травм;

объемные куртки и балахоны (весенне-осенний период);

из обуви предпочтение отдается кедам, кроссовкам, слипонам (основные требования: мягкость, удобность, ровная подошва);

головные уборы – облегающие трикотажные шапки или бейсболки;

защитная амуниция (ее предпочитают использовать начинающие спортсмены);

рюкзаки (как правило специальные, которые позволяют носить скейт).

Стиль скейтеров

Одежду, которую носят скейтбордисты проще всего отнести к стилю уличной моды. Она, обычно, не кричащая, но в то же время очень удобная и комфортная, в ней легко выполнять разнообразные трюки.

Какую одежду предпочитают скейтеры-парни?

Предпочтение отдают хлопковым трикотажным вещам. Это обусловлено тем, что такая одежда не вызывает дискомфорта при носке вне зависимости от погодных условий. Самый излюбленный наряд для скейтбордистов – майка и джоггеры.

Какую одежду предпочитают скейтеры-девушки?

Стиль скейтеров девушек не имеет особых отличий от стиля скейтеров-парней. У них тоже на первом месте удобство одежды. Девушки предпочитают облегающую одежду ярких цветов и с рисунками. Как правило, предпочтение отдают штанам и футболкам или майкам из стрейтча. А еще: свободным толстовкам, худи, бомперам.

При выборе одежды для скейтбординга в первую очередь нужно обращать внимание на ее качество. Тогда занятия будут продуктивными и принесут огромное удовольствие.