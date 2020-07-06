В настоящее время для осуществления какой-либо предпринимательской деятельности, необходимо обязательное присутствие в интернете. Это позволит существенно расширить целевую аудиторию и клиентскую базу.

О компании, магазине или другом типе предприятия узнают намного больше людей, если у неё будет собственный сайт. До недавнего времени позволить себе разработку сайта могли только очень состоятельные фирмы, так как это стоило дорого.

В настоящее время стоимость разработки сайта намного дешевле. Кроме того, при желании, можно вообще минимизировать затраты и создать сайт самостоятельно. Сделать это полностью без затрат не получится.

И об этом нужно упомянуть сразу. Дело в том что, для того чтобы запустить в работу ресурс необходим хостинг. Конечно, есть бесплатные хостинги. Но лучше выбрать платный, который гарантированно качественно будет работать. Тем более что стоит это недорого.

Что нужно для создания сайта

Для того чтобы самостоятельно создать сайт, необязательно быть программистом и иметь соответствующее образование. Можно создать landing-page, информационный ресурс, интернет-магазин, блог и другие форматы.

В настоящее время в интернете доступно огромное количество платформ и инструментов для сайтостроительства, которыми могут пользоваться абсолютно все. Это бесплатно.

Кроме того, есть огромное количество инструкций в виде текста, скриншотов, видео, которые позволяют с нуля создать свой собственный сайт. Главное быть внимательным, усидчивым и не бросать всё на полпути.

Данная статья написана по материалам блога dashchinskiy.com. Видеоролик выше также взят с данного блога.

Как создать сайт без знания программирования

Для начала необходимо определиться с форматом будущего сайта и найти платформу, которая позволит разработать такой ресурс. Затем необходимо найти инструкцию для работы на этой платформе. Это может быть текст или видео. Тут уже всё зависит от того, как информация лучше воспринимается, где подробнее и понятнее объясняется.

Даже бесплатные сайты на таких платформах не создаются в 1 клик. Сначала необходимо изучить интерфейс и инструменты, затем сами инструкции. Возможно, с первого раза что-то не будет понятно.

Если есть какие-то вопросы можно найти ответы на них на многочисленных форумах. Помимо создания самого тела сайта, также с помощью таких инструкций можно будет узнать, что такое хостинг, доменное имя, СЕО-продвижение и т. д.

Всё это позволит разработать и запустить полноценный, качественно функционирующей ресурс. Затраты при этом будут минимальными.