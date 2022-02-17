Что лечит психиатр

За многие годы существования такой врачебной профессии, как психиатр, в народе сложилось стойкое убеждение, что этот доктор лечит исключительно буйных сумасшедших, психов, и без особой надобности лучше не иметь с ним дело, а то вдруг возьмёт, да и упрячет в жёлтый дом.

Однако иногда консультация психиатра все же необходима, особенно когда нужна справка от него об отсутствии противопоказания, например, к определённому виду трудовой деятельности. Так ли уж страшен этот врач, как его рисует общественное мнение? Записаться на прием к опытному психиатру приглашает клиника Корсакова в Москве.

Кто такой врач-психиатр

Все процессы, происходящие в организме, условно можно разделить на две категории:

Физические или материальные – это то, что производится и регулируется внутренними органами и системами человека.

Этим направлением занимается соматическая медицина (общая терапия, хирургия, эндокринология и т.д.);

Психические процессы, которые являются продуктами деятельности головного мозга и нервной системы человека.

Решением проблем, связанных с психическими процессами, занимается психиатрия.

Итак, психиатр – это специалист с медицинским образованием, деятельность которого связана с лечением психических, или как говорили в старину, душевных болезней.

Болезни, которые лечит психиатр

Неверно полагать, будто психиатр работает исключительно с душевнобольными, опасными для общества людьми.

Образ грязного и неприятно пахнущего человека с мутным взглядом и бегущей изо рта слюной – вот какая картина представляется обывателю при слове «психиатрия». На самом деле, речь не всегда идёт о самых крайних формах сумасбродства.

В своей повседневной деятельности психиатр лечит следующие болезни и нарушения:

Бессонница;

Депрессивные состояния;

Биполярные расстройства;

Шизофрения;

Эпилепсия;

Тревоги, психозы, фобии.

Полный перечень психических нарушений очень велик.

Но и из этого списка очевидно, что в компетенцию врача-психиатра входят не только психи. Кроме того, психиатрия иногда принимает участие в лечении соматических болезней. Нередко психиатр помогает пациенту избавиться от страха перед предстоящей операцией или пережить посттравматический синдром.

Необходимо понимать, что психолог и психиатр – это разные специалисты. Психолог имеет высшее психологическое образование и помогает людям разобраться в сложной жизненной ситуации или сохранить разваливающийся брак.

Психиатр – это врач с высшим медицинским образованием, который занимается лечением пациентов.