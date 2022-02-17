Что лечит психиатр

За многие годы существования такой врачебной профессии, как психиатр, в народе сложилось стойкое убеждение, что этот доктор лечит исключительно буйных сумасшедших, психов, и без особой надобности лучше не иметь с ним дело, а то вдруг возьмёт, да и упрячет в жёлтый дом.
Однако иногда консультация психиатра все же необходима, особенно когда нужна справка от него об отсутствии противопоказания, например, к определённому виду трудовой деятельности. Так ли уж страшен этот врач, как его рисует общественное мнение? Записаться на прием к опытному психиатру приглашает клиника Корсакова в Москве.
Кто такой врач-психиатр
Все процессы, происходящие в организме, условно можно разделить на две категории:
- Физические или материальные – это то, что производится и регулируется внутренними органами и системами человека.
- Этим направлением занимается соматическая медицина (общая терапия, хирургия, эндокринология и т.д.);
- Психические процессы, которые являются продуктами деятельности головного мозга и нервной системы человека.
- Решением проблем, связанных с психическими процессами, занимается психиатрия.
Итак, психиатр – это специалист с медицинским образованием, деятельность которого связана с лечением психических, или как говорили в старину, душевных болезней.
Болезни, которые лечит психиатр
Неверно полагать, будто психиатр работает исключительно с душевнобольными, опасными для общества людьми.
Образ грязного и неприятно пахнущего человека с мутным взглядом и бегущей изо рта слюной – вот какая картина представляется обывателю при слове «психиатрия». На самом деле, речь не всегда идёт о самых крайних формах сумасбродства.
В своей повседневной деятельности психиатр лечит следующие болезни и нарушения:
- Бессонница;
- Депрессивные состояния;
- Биполярные расстройства;
- Шизофрения;
- Эпилепсия;
- Тревоги, психозы, фобии.
Полный перечень психических нарушений очень велик.
Но и из этого списка очевидно, что в компетенцию врача-психиатра входят не только психи. Кроме того, психиатрия иногда принимает участие в лечении соматических болезней. Нередко психиатр помогает пациенту избавиться от страха перед предстоящей операцией или пережить посттравматический синдром.
Необходимо понимать, что психолог и психиатр – это разные специалисты. Психолог имеет высшее психологическое образование и помогает людям разобраться в сложной жизненной ситуации или сохранить разваливающийся брак.
Психиатр – это врач с высшим медицинским образованием, который занимается лечением пациентов.