Как ставят крест на могиле у православных

Для православной традиции установка могильного креста является важным компонентом веры. Речь идёт о том, что религиозное понимание действительности православных связано с перспективой вечной жизни и тем, что усопшие смогут вновь продолжить своё бытие в вечности.

Крест при этом является напоминанием, которое говорит не только про наличие религиозной принадлежности, но обуславливает также наличие особой взаимосвязи и приверженность веры в Господа.

Следует разобрать, как устанавливается могильный крест в православной традиции. Ритуальные товары и принадлежности для похорон в широком ассортименте представлены на сайте компании https://xn----7sbbhnqwqlnjpfi7jhh.com/

Разновидности надгробных крестов

Прежде всего, возможно выделить разновидности полового варианта используемого сырья и, в частности, сказать про деревянные и металлические кресты.

К примеру, как правило, после похорон устанавливается деревянный крест, который после может сменяться на более постоянный, к примеру, металлический.

Каменные или гранитные кресты устанавливаются на постоянные надгробия. Также следует выделить вариант крестов с распятием, которые включают наличие фигуры.

При этом, если обратиться к традиции, то наиболее распространённым по форме является восьмиконечный крест, то есть такой, который имеет три перекладины, но вполне допустимы и латинские вариации.

Так, латинские кресты имеют четыре конечности.

Где крест устанавливается

Существуют разные вариации и довольно распространёнными являются варианты креста в ногах усопшего, а также вариант лицом к кресту, но, следует понять, что подобные особенности не всегда являются частью религиозной традиции.

Кратко говоря, додумывания о том, что воскресший покойник поднимается и наблюдает крест, который устанавливается в ногах, больше причисляются к сфере суеверия или более примитивной, не совсем религиозной традиции

Довольно распространённым также является крест в изголовье и чаще всего соблюдают основные пропорции композиции.

Крест может устанавливаться в центральной части, ближе к изголовью могильной плиты.

Дополнительные особенности установки

Как правило, сугубо из повседневных особенностей, сначала может устанавливаться деревянный крест, а после, когда позволяет бюджет и выполняется само изделие, устанавливают постоянный крест, то есть каменный или металлический.

Также возможно выделить следующие особенности:

При наличии установки памятника крест не убирают;

В православной традиции крест освещается;

Возможно использовать надписи.

Следует добавить, что кресты не рекомендуется выбрасывать, для этого существуют варианты сжигания в церковной печи, либо крест рядом с могилой закапывается. Использование надписей, как правило, включает время жизни или какие-либо религиозные надписи.

Также возможно сделать соответствующий узор, к примеру, изображение виноградной лозы, что является частью религиозной символики.