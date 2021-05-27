Что должен в себя включать современный сайт

За последнее десятилетие качество сайтов в сети Интернет выросло и улучшилось за счет новых идей, технологий.

Разработка современного сайта включает внедрение укрепляющихся тенденций, интеллектуальных функций, отвечающих потребностям пользователя и удерживающих его внимание.

Создание прототипа и дизайна.

Чтобы создать успешный интерфейс, веб-сайт должен быть тщательно спроектирован и продуман.

Что должен включать в себя современный сайт

Наличие мобильного адаптивного дизайна. Проигрывание анимации. Минимализм и простоту. Возможность посмотреть видеоконтент. Возможность полистать галерею в высоком качестве. Удобство пользовательского интерфейса UX.

Без столпов хорошего сайта высоких доходов от ресурса ожидать не приходится. Поэтому стоит уделять этому должное внимание и определенный подход.

Наличие мобильного адаптивного дизайна — с приходом господства мобильных устройств, адаптивный дизайн стал обязательной частью разработки сайта.

Прокрутка анимации — позволит надолго захватит внимание и интерес пользователя, чем просто текстовое полотно.

Минимализм и простота — навязчивая реклама и кричащие большие разделы — больше не работают.

Текст и несколько изображений — мощный инструмент в эпоху баннеров и рекламы, выделят идею, которую важно донести пользователю. В моду вошли черно-белые публикации с текстом и одной картинкой.

Возможность посмотреть видеоконтент- видео быстрее позволяет понять суть информации, нежели текст.

Без видео сайт не может быть современным. Как правило, под статьями в публикации расположен видеоролик, поясняющий и дополняющий текст в качестве быстроты получения информации.

Возможность полистать галерею в высоком качестве — просмотр галереи на сайте осуществляется платными и бесплатными плагинами.

Например для Wordpress отлично подходят slider revolution, NextGEN Gallery.

Удобство пользовательского интерфейса UX — даст шанс удержать посетителя уже через 5 секунд. Плохая навигация, скудный интерфейс лишают возможности получить потенциального клиента.

Разработкой сайта занимаются не фрилансеры-одиночки, а целая команда программистов, дизайнеров и авторов с опытом работы.

Потому что внедрить современные технологии, и сделать так чтобы сайт слаженно работал, гарантируя клиентам максимальную отдачу, способны только проверенные мастера.