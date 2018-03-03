Монтаж системы автоматического полива газона

Многие хотели бы организовать газонные лужайки на собственном приусадебном участке. Однако их останавливает следующий факт – за газоном необходим постоянный уход. Действительно, вне зависимости от типа газона (высевной или рулонный) он требует регулярной стрижки. Кроме того, зелёный и густой газон в принципе возможен лишь при достаточном и регулярном поливе. Если речь идёт о даче, до недавнего времени это было невозможным (ведь проживать на даче круглогодично весьма затруднительно).

На сайте http://sistemy-poliva.ru Вы сможете приобрести современные системы полива газона. Однако, перед тем, как осуществить задуманное, настоятельно рекомендуется произвести предварительное планирование. Речь идёт не только расчётах. Существует целый ряд параметров, необходимых к соблюдению.

Ведём разработку проекта системы полива

При организации системы полива газона важно учитывать следующие параметры:

сечение трубы;

количество дождевателей;

тип насосной станции;

количество контроллеров;

модуль автоматизированного управления;

сеть датчиков.

Сечение трубы рекомендуется выбирать на основании источника влаги для газона. Кроме того, специалисты советуют также принимать во внимание и давление. Нередко для полива газона применяется отдельная скважина.

Чем больше дождевателей будет установлено на участке, тем сильнее будет падать давление в системе. На этот случай устанавливается дополнительная насосная станция. Постольку-поскольку система полива работает меньше одного часа в сутки, имеет смысл для неё организовать систему автономного питания.

Благодаря ней, газон будет полит в любом случае, вне зависимости от внешних обстоятельств.

Выбор количества дождевателей и объём полива газона

Дождеватели на участке должны располагаться таким образом, чтобы их зоны полива незначительно пересекались. На плане их удобно отмечать при помощи циркуля. Поливать газон струёй воды запрещается.

Направленная струя будет размывать грунт. В результате на газоне появятся прогалины и залысины.

Оптимальным количеством воды на 1 кв. метр газона можно считать 15 л. Если эту цифру превысить, существенно повышаются риски подгнивания корней и гибели газона. Главное, чтобы почва насытилась влагой на глубину до полуметра.

В видео представлен монтаж автоматической системы полива газона: