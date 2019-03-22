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Что делать, если к Вам приходят коллекторы

22 марта 2019

На фоне обострения экономической ситуации в стране стремительно растет количество проблемных кредитов, поэтому услуги коллекторов становятся все более востребованными среди кредиторов.

Коллекторы

Заработок таких фирм напрямую зависит от того, смогут ли они выбить долг у заемщика — закономерно, что методы взыскания иногда переходит любые допустимые рамки.

Ситуаций, когда клиенты, не сумевшие вовремя вернуть займ, жалуются на визиты коллекторов домой или на работу повторяются чаще. Что делать и как вести себя в подобной ситуации?

Быстрый кредит WM: как не стать жертвой коллекторов?

Количество соискателей, оформляющих кредит WM на сайте credit4me, регулярно увеличивается.

Агрегатор предлагает заемщикам наиболее выгодные процентные ставки, лояльные сроки погашения долга и готовы выдать ссуду при наличии минимального пакета документов.

Но, если не вернуть деньги вовремя, уже в первый день просрочки клиента ждут настойчивые звонки от сотрудников компании с напоминанием о необходимости рассчитаться по кредиту.

Несмотря на то, что сайт предлагает доступные проценту, с момента просрочки договора начинает насчитываться пеня. Чем больше плательщик задерживает кредитные средства, тем сложнее ему будет рассчитаться по кредиту дальше из-за огромных сумм штрафа.

Именно поэтому следом за звонками проблемного клиента может ждать визит коллекторов. Часто сотрудник службы взыскания ведут себя неправомерно. Чего ждать от коллекторов, и стоит ли бояться их угроз?

Коллекторы на пороге – дальнейшие действия заемщика

Коллекторы

Сотрудники службы взыскания проблемных долгов еще по телефону могут определить, может ли заемщик самостоятельно защитить себя юридически. Если изначально указать визитерам их место, коллекторы будут более лояльны и вежливы.

Основные правила, которые нужно помнить при визите коллекторов:

  1. Вы ничем им не обязаны. Общение с взыскательной службой носит исключительно добровольный характер.
  2. Попытки проникнуть в жилье клиента силой уголовно наказуемы.
  3. Решать вопрос по кредиту нужно только в суде.

Коллекторы ведут себя культурно? Можете пообщаться с ними, но, ни при каких обстоятельствах не подписывается любые документы.

По закону служба взыскания имеет право посетить клиента только 1 раз в неделю. Визиты повторяются слишком часто? Смело звоните в полицию.

Приглашать в дом сотрудников коллекторского агентства или даже не пускать их на порог – личное дело каждого заемщика. В любом случае, юридически правильно решить вопросы с проблемным долгом получится только через суд и исполнительную службу.

Далее на видео вы можете ознакомиться более подробно тем, кто такие коллекторы.



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