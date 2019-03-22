Что делать, если к Вам приходят коллекторы

На фоне обострения экономической ситуации в стране стремительно растет количество проблемных кредитов, поэтому услуги коллекторов становятся все более востребованными среди кредиторов.
Заработок таких фирм напрямую зависит от того, смогут ли они выбить долг у заемщика — закономерно, что методы взыскания иногда переходит любые допустимые рамки.
Ситуаций, когда клиенты, не сумевшие вовремя вернуть займ, жалуются на визиты коллекторов домой или на работу повторяются чаще. Что делать и как вести себя в подобной ситуации?
Быстрый кредит WM: как не стать жертвой коллекторов?
Количество соискателей, оформляющих кредит WM на сайте credit4me, регулярно увеличивается.
Агрегатор предлагает заемщикам наиболее выгодные процентные ставки, лояльные сроки погашения долга и готовы выдать ссуду при наличии минимального пакета документов.
Но, если не вернуть деньги вовремя, уже в первый день просрочки клиента ждут настойчивые звонки от сотрудников компании с напоминанием о необходимости рассчитаться по кредиту.
Несмотря на то, что сайт предлагает доступные проценту, с момента просрочки договора начинает насчитываться пеня. Чем больше плательщик задерживает кредитные средства, тем сложнее ему будет рассчитаться по кредиту дальше из-за огромных сумм штрафа.
Именно поэтому следом за звонками проблемного клиента может ждать визит коллекторов. Часто сотрудник службы взыскания ведут себя неправомерно. Чего ждать от коллекторов, и стоит ли бояться их угроз?
Коллекторы на пороге – дальнейшие действия заемщика
Сотрудники службы взыскания проблемных долгов еще по телефону могут определить, может ли заемщик самостоятельно защитить себя юридически. Если изначально указать визитерам их место, коллекторы будут более лояльны и вежливы.
Основные правила, которые нужно помнить при визите коллекторов:
- Вы ничем им не обязаны. Общение с взыскательной службой носит исключительно добровольный характер.
- Попытки проникнуть в жилье клиента силой уголовно наказуемы.
- Решать вопрос по кредиту нужно только в суде.
Коллекторы ведут себя культурно? Можете пообщаться с ними, но, ни при каких обстоятельствах не подписывается любые документы.
По закону служба взыскания имеет право посетить клиента только 1 раз в неделю. Визиты повторяются слишком часто? Смело звоните в полицию.
Приглашать в дом сотрудников коллекторского агентства или даже не пускать их на порог – личное дело каждого заемщика. В любом случае, юридически правильно решить вопросы с проблемным долгом получится только через суд и исполнительную службу.
Далее на видео вы можете ознакомиться более подробно тем, кто такие коллекторы.