Что делать, если к Вам приходят коллекторы

На фоне обострения экономической ситуации в стране стремительно растет количество проблемных кредитов, поэтому услуги коллекторов становятся все более востребованными среди кредиторов.

Заработок таких фирм напрямую зависит от того, смогут ли они выбить долг у заемщика — закономерно, что методы взыскания иногда переходит любые допустимые рамки.

Ситуаций, когда клиенты, не сумевшие вовремя вернуть займ, жалуются на визиты коллекторов домой или на работу повторяются чаще. Что делать и как вести себя в подобной ситуации?

Быстрый кредит WM: как не стать жертвой коллекторов?

Количество соискателей, оформляющих кредит WM на сайте credit4me, регулярно увеличивается.

Агрегатор предлагает заемщикам наиболее выгодные процентные ставки, лояльные сроки погашения долга и готовы выдать ссуду при наличии минимального пакета документов.

Но, если не вернуть деньги вовремя, уже в первый день просрочки клиента ждут настойчивые звонки от сотрудников компании с напоминанием о необходимости рассчитаться по кредиту.

Несмотря на то, что сайт предлагает доступные проценту, с момента просрочки договора начинает насчитываться пеня. Чем больше плательщик задерживает кредитные средства, тем сложнее ему будет рассчитаться по кредиту дальше из-за огромных сумм штрафа.

Именно поэтому следом за звонками проблемного клиента может ждать визит коллекторов. Часто сотрудник службы взыскания ведут себя неправомерно. Чего ждать от коллекторов, и стоит ли бояться их угроз?

Коллекторы на пороге – дальнейшие действия заемщика

Сотрудники службы взыскания проблемных долгов еще по телефону могут определить, может ли заемщик самостоятельно защитить себя юридически. Если изначально указать визитерам их место, коллекторы будут более лояльны и вежливы.

Основные правила, которые нужно помнить при визите коллекторов:

Вы ничем им не обязаны. Общение с взыскательной службой носит исключительно добровольный характер. Попытки проникнуть в жилье клиента силой уголовно наказуемы. Решать вопрос по кредиту нужно только в суде.

Коллекторы ведут себя культурно? Можете пообщаться с ними, но, ни при каких обстоятельствах не подписывается любые документы.

По закону служба взыскания имеет право посетить клиента только 1 раз в неделю. Визиты повторяются слишком часто? Смело звоните в полицию.

Приглашать в дом сотрудников коллекторского агентства или даже не пускать их на порог – личное дело каждого заемщика. В любом случае, юридически правильно решить вопросы с проблемным долгом получится только через суд и исполнительную службу.

Далее на видео вы можете ознакомиться более подробно тем, кто такие коллекторы.