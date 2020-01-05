Что такое психологический процессинг (Коучинг) и на решение каких проблем направлен?

Многие люди обладают тонкой нервной организацией. Проживание в мегаполисе, где каждый вынужден «биться за место под солнцем», не проходит бесследно для ментального здоровья. Накапливающиеся стрессы в конечном итоге выливаются в мощнейший нервный срыв. И здесь уже психология вполне может перейти в физиологию (могут появиться вполне реальные проблемы со здоровьем). Чтобы не попасть в вышеозначенную ситуацию, настоятельно рекомендуется избавляться от психологических проблем по мере их возникновения.

Если Вы хотите узнать, как изменить убеждения и наладить собственную жизнь, настоятельно рекомендуем дочитать публикацию до конца. Дело в том, что методы фундаментальной психологии далеко не всегда оказывают положительный эффект. Метод психологического процессинга успел зарекомендовать себя с исключительно положительной стороны. Его преимущества изложены ниже.

В чём суть новоявленной методики?

Традиционный психологический подход (посещение психотерапевта) подразумевает применение заранее отработанных схем, шаблонов. Несмотря на то, что люди визуально достаточно похожи друг на друга (две руки, две ноги, голова и т.д.), мозг и может различаться в десятки раз (индивидуальная изменчивость).

Речь идёт о том, что никаких общих подходов быть не может! Человек слишком индивидуален, чтобы равняться «под одну гребёнку».

Метод психологического процессинга заключается в следующем:

зачастую решение проблемы сразу заметно специалисту со стороны;

процессор (специалист, который проводит беседу с клиентом) задавая наводящие вопросы выявляет проблему и подталкивает клиента к решению;

клиент находит решение самостоятельно, благодаря чему и достигается положительный эффект.

Квалификация процессора безусловно имеет огромное значение. Здесь важно не только предложить оптимальное решение возникшей проблемы, но и корректным образом подтолкнуть клиента к самостоятельному его обнаружению.

Больше не нужно месяцами посещать психотерапевта

Классический психотерапевтический подход подразумевает весьма длительную работу. Беседы проходят раз за разом. Психотерапевт использует различные шаблоны, ходит вокруг проблемы, но не может решить её.

В случае с процессингом, положительный эффект заметен после первого посещения (при условии, что процессор – высококвалифицированный специалист с большим стажем).

Не существует общих вопросов, которые наведут клиента на оптимальное решение. Важно, чтобы в процессе общения с клиентом процессор сумел сформировать эти вопросы и задать в том порядке, который позволит клиенту самостоятельно разобраться и понять себя.

В видео Юрий Пятак рассказывает о принципах психологического процессинга: